Николай Воробьев: «Единая Россия» продолжает помогать в оснащении пунктов вакцинации

Региональное отделение партии передало в две тульские поликлиники холодильное оборудование

В четверг, 10 февраля в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» волонтеры «Единой России» доставили специальное оборудование для хранения и перевозки антиковидной вакцины в две поликлиники ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Тулы»: на улице Оборонной и улице Марата.

Для оснащения и функционирования двух прививочных кабинетов и создания оптимальных условий обращения с вакциной региональное отделение «Единой России» приобрело морозильные камеры, а также необходимое количество термоконтейнеров для переноски препарата, термоиндикаторов, хладоэлементов и термометров для контроля холодовой цепи.

Волонтеры «Единой России» доставили оборудование для хранения и перевозки антиковидной вакцины в две поликлиники ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Тулы»: на ул. Оборонной и ул. Марата.

В передаче холодильного оборудования и комплектов для транспортирования вакцины «Спутник М» в детскую поликлинику №3 принял участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

– Партия «Единая Россия» и ее волонтерский центр продолжает помогать врачам в оснащении инфекционных госпиталей, больниц, пунктов вакцинации, – отметил он. – Приобретенное оборудование позволит оборудовать прививочный пункт непосредственно в поликлинике, а также организовывать выездную вакцинацию. Мы безмерно благодарны нашим медицинским работникам за огромный труд на протяжении всего периода пандемии, зачастую с угрозой для собственного здоровья, жизни. От всей души желаем врачам, медсестрам, всему персоналу госпиталей, больниц, поликлиник крепкого здоровья, сил и удачи в борьбе с коронавирусом и другими болезнями.

– С 26 января в Туле стартовала прививочная кампания среди несовершеннолетних, мы уже вакцинировали от ковида около 60 детей, но нам очень не хватало специальных морозильников для правильного хранения вакцины – при температуре минус 18. Мы обратились в региональное отделение «Единой России», и партия очень быстро помогла. Это оборудование поможет в организации массовой вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе, в выездном формате, – рассказал и.о. главного врача ГУЗ «ДГКБ г. Тулы» Владимир Бурмыкин.

Это оборудование поможет в организации массовой вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе, в выездном формате.

В рамках деятельности волонтерского центра партии, партийного проекта «Здоровое будущее» и благотворительной акции «Спасибо врачам» в январе 2021 года «Единая Россия» предоставила для нужд учреждений здравоохранения региона и организации пунктов вакцинации взрослого населения 12 морозильников и столько же многоразовых термоиндикаторов, а также восемь термоконтейнеров и более 170 хладоэлементов. В городскую больницу № 7 г. Тулы было передано два кулера для воды, а также два автоматических бесконтактных диспенсера для обустройства мобильного пункта вакцинации. Оказана помощь пунктам вакцинации в ГКЗ и на Московском ж/д вокзале – сюда были переданы холодильники, одноразовая посуда, кулеры, питьевая вода, санитайзеры.