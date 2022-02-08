Телемедицина в Тульском регионе – это не про будущее, это про сейчас

Возможности телемедицины успешно продемонстрировали в Туле.

Напомним, что закон о телемедицине вступил в силу в начале 2018 года. Тогда эта сфера мало у кого вызывала доверие. При этом сами медицинские эксперты давно консультируют друг друга в формате «врач — врач» с помощью видео-конференц-связи (ВКС). А вот формат «врач — пациент» был не так популярен. Теперь же, при вынужденной изоляции, удаленная консультация врача стала более чем востребованной.

В Москве открыт Центр телемедицины для пациентов с коронавирусом, по всей стране действуют многочисленные дистанционные системы, которые проводят консультации.

В том, что такая форма успешно работает и в нашем регионе, я смогла убедиться в августе прошлого года, когда внезапно заболела COVID-19. Поздно ночью на вызов приехала скорая, сделали все что необходимо, в том числе кардиограмму (у меня патология сердца). Медики в течение нескольких минут перенаправили кардиограмму узкому специалисту, который оперативно прочитал и уже минут через 5 выдал мне все рекомендации по громкой связи. Ну ведь здорово же!

Простое дистанционное консультирование пациента врачом - только одна из возможностей телемедицинского направления, его самая простая функция. Полноценное использование телемедицины, как части высоких технологий, включает более сложные аспекты: единовременное диагностирование пациента сразу несколькими врачами или медучреждениями, проведение масштабных консилиумов, межведомственное взаимодействие, дистанционное проведение операций с видео-трансляцией для большого числа участников («живая хирургия») и др.

Телемедицина - важная составляющая цифровизации в сфере здравоохранения, она реально показывает, насколько новый, цифровой стиль жизни может решать жизненно важные задачи. Для предоставления телемедицинских услуг используется система ВКС и параллельно информационная медицинская система — так идет общение врача и пациента по видео высокой четкости и обмен медицинскими данными. Медицинский контент при этом зашифрован либо обезличен, поскольку затрагивается личная информация пациента. По такому принципу участников конференции может быть неограниченное количество.

Живую трансляцию из операционной смотрели онлайн три сотни специалистов из ЦФО.

Как это работает

Буквально недавно, в конце января возможности телемедицины успешно продемонстрировали в Туле. В областной столице хирурги провели несколько операций, включая сложную онкологическую, в онлайн-режиме. При этом за процессом в прямом эфире наблюдали одновременно около 300 врачей из ЦФО.

О пользе и перспективах использования такой формы работы мы побеседовали с заместителем главного врача по медицинской части Тульского областного клинического онкологического диспансера, хирургом Григорием Саневичем.

Заместитель главного врача по медицинской части Тульского областного клинического онкологического диспансера Григорий Саневич.

- Григорий Анатольевич, для нашего региона это первый подобный опыт?

- Формат «живая хирургия» в таком масштабе использован нами впервые. К трансляции смогли присоединиться и опытные, и молодые специалисты из других городов. Это очень полезный, в первую очередь, в образовательном плане дистанционный способ профессионального общения.

На кадрах пошагово отображается вся операция на кишечнике человека, врачи видят весь процесс, а не какие -то отдельные фрагменты, слушают комментарии за кадром… В итоге у врача получается перед глазами полная картина проведенной операции, а у коллег из других городов есть возможность после операции обсудить отдельные моменты.

- Получается, что уже завтра или в ближайшем будущем, получив от коллег такой бесценный опыт, конкретный врач, участник ВКС, может использовать полученные знания для спасения чьей-то жизни?

- Конечно, это и есть наша главная задача. Раньше ведь как было: каждый врач на своем месте проводит хирургическое вмешательство по-своему – кого как научили. Сейчас в этом вопросе введена стандартизация: каждый пациент должен получить помощь на самом высоком уровне, вне зависимости, в каком уголке России он находится. Оперировать хирурги должны по современным методикам, а применение образовательных технологий в сфере телемедицины помогает довести эти методики до каждого хирурга.

- Как давно это направление телемедицины получило распространение?

- Лет 5 назад такого в широкой практике не было. Это направление, как и телемедицина в целом, получило новый импульс с началом ковидной эпохи, когда надо было срочно учиться лечить и обучать дистанционно, при этом ни в коем случае не теряя в качестве. «Живая хирургия» в этом смысле, тот инновационный ресурс, та самая технология, которая не на словах, а на деле может помочь специалисту значительно повысить свой профессиональный уровень.

И тут важно, чтобы для этого были все необходимые технические возможности, современное оборудование, которое обеспечит высокое качество транслируемой картинки. Только тогда будет необходимый результат.

- Что за операции были проведены с трансляцией для специалистов ЦФО?

- Всего в формате мастер-класс в конце января мы провели 4 операции - две открытым способом и две лапароскопические.

Наиболее сложная операция - по удалению злокачественной опухоли малоинвазивным способом. Выполнение такого рода манипуляций стало возможным благодаря оборудованию, приобретенному в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Операции мы проводили совместно с коллегами из Москвы. Онлайн-трансляцию из Тулы вели врачи Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. Ассистировали им хирурги нашего областного онкологического диспансера.

С этим институтом мы сотрудничаем более 4-х лет. Причем, осуществляется оно в разных форматах: мастер-классы в операционной, совместные конференции по лечению тяжелых пациентов и т.д.

- Каковы возможности таких трансляций для молодых, начинающих хирургов?

- Огромные! Как известно, на начальном этапе молодой специалист работает не один, начинает ассистентом на операции, в курс дела входит вместе с наставником и т. п. «Живая хирургия» открывает для молодых хирургов новые возможности: можно учиться здесь и сейчас, получая опыт и советы из первых уст. Уровень участников такого видео-общения достаточно высок, операции в формате мастер-класс проводят опытные хирурги, часто заведующие отделений.

Сразу после операции можно разобраться в ее деталях, ответить на вопросы участников. Я сам принимал участие в таких форматах и хочу сказать, что задаваемые вопросы действительно важные, детальные, у нас в медицине мелочей не бывает. Аудитория собирается думающая, активная, и это здорово! У «живой хирургии» большие перспективы!

Проводить онлайн-трансляции на площадке ТОКОД мы будем и дальше. Следующий мастер-класс запланирован уже на февраль, планируем показать операцию на молочной железе.

- Огромное спасибо, Григорий Анатольевич! Успехов и берегите себя!

Ну что же, вывод очевиден: цифровая медицина - это уже не будущее, а настоящее! Это тот технологический тренд, тот востребованный "живой" сервис, который пришел в отрасль крайне своевременно и уверенно справляется со своей задачей: в период пандемии тиражирует успешный опыт и достижения в разных направлениях медицины, включая онкологию. А то, что Тульский регион здесь идет в ногу со временем, не может не радовать.