Более 10 тысяч жителей области получили помощь в рамках партийного проекта «Народный контроль.ЖКХ»

3 февраля в региональном исполкоме «Единой России» прошло заседание штаба партийного проекта «Народный контроль. ЖКХ».

В четверг, 3 февраля в региональном исполкоме «Единой России» прошло заседание штаба партийного проекта «Народный контроль. ЖКХ». Он реализуется в Тульской области с 2014 года и всё это время успешно решает вопросы, волнующие жителей и связанные с качеством услуг в сфере коммунального хозяйства.

Приветствуя участников заседания от имени секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству областного парламента Юрий Цкипури, в частности, отметил:

– Вся наша работа сегодня направлена на реализацию программы социально-экономического развития региона, инициированной Губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым. И проекты партии «Единая Россия» являются базовыми для решения вопросов по всем направлениям, от которых зависит благополучие и качество жизни людей. Проект «Народный контроль. ЖКХ» – крайне актуальный, он реально работает, помогает жителям решать проблемы жилищно-коммунальной сферы.

– За время работы вместе мы создали систему ежедневной консультативной и методической поддержки граждан в вопросах ЖКХ – от работы телефона «горячей линии» и приемных до выездов в муниципальные образования с обучающими программами, – проинформировал координатор проекта «Народный контроль. ЖКХ», депутат Тульской областной Думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Михаил Грязев. – Всего за время работы проекта с 2014 года по телефону «горячей линии» оказано 10 776 консультаций и проведено 3892 приема. В 2021 году по телефону «горячей линии» принято 829 обращений, 137 граждан обратились на личный прием, в том числе в дистанционном формате. По данным обращениям оказаны правовые консультации, направлены запросы в соответствующие органы, организованы выходы на места. Наиболее часто задаваемыми вопросами стали: качество работы управляющих организаций, расчет платы за жилищно-коммунальные услуги и проведение общих собраний собственников.

В рамках просветительской деятельности специалистами проекта «Народный контроль. ЖКХ» в 2021 году проведено 22 обучающих семинара в 9 муниципальных образованиях региона по тематикам: «Благоустройство придомовых территорий» и «Приборы учета коммунальных ресурсов», в которых приняло участие 448 человек. Разработана информационная брошюра «ЖКХ по-честному: приборы учета коммунальных ресурсов».

Всего за время работы проекта с 2014 года проведено 313 семинаров, в которых приняли участие 10 778 жителей. В феврале 2021 года прошел мониторинг работы управляющих организаций по уборке снега и наледи с крыш домов и придомовых территорий. В 11 муниципальных образованиях проверено 37 придомовых территорий. По результатам мониторинга в ряде муниципалитетов зафиксировано наличие колейности на проездах, не очищены от снега проезды, пешеходные дорожки и козырьки подъездов.

– Нарушения оперативно были устранены, – подчеркнул Михаил Грязев. – И сейчас мы продолжаем эту работу. С учетом погодных условий, данная проблема особенно актуальна в настоящее время, и мы постоянно взаимодействуем со специализированными службами по обращениям населения.

Проект с 2014 года успешно решает вопросы, волнующие жителей Тульской области.

В сентябре 2021 года в 15 муниципальных образованиях проведен мониторинг выполнения работ по подготовке к эксплуатации домов в зимних условиях и оценки качества предоставления услуги по отоплению. Специалисты проекта осмотрели 45 домов, управляющие организации устранили выявленные замечания.

В рамках регулярного мониторинга выполнения федеральных и региональных программ капитального ремонта, благоустройства и переселения граждан из аварийного жилья проведено 56 обследований.

Проект «Народный контроль. ЖКХ» с 2015 года сотрудничает с Национальным центром общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», объединяющий общественные проекты и организации во всех регионах страны. По итогам работы в 2021 году, по оценке НП «ЖКХ Контроль», Тульская область вошла в число лучших регионов.

При участии специалистов проекта были подготовлены заявки территориального общественного самоуправления на участие в конкурсе Президентских грантов. Проекты ТОСов «Наш дом» и «Восход» (город Тула) стали победителями в 2021 году. Специалисты проекта оказали всю необходимую поддержку в проведении мероприятий и подготовке отчетной документации.

В рамках заседания был рассмотрен актуальный вопрос, связанный с процедурой установки, замены и поверки приборов учета индивидуального потребления электрической энергии. Представители АО «ТНС энерго Тула» подробно разъяснили, какие изменения вступили в силу в связи с введением с 1 июля 2020 года интеллектуальной системы учета электрической энергии. Эта информация полезна и важна для собственников МКД, особенно пожилых людей, которые нередко становятся жертвами мошенников, предлагающих на платной основе заменить счетчики. Кроме этого, весьма распространены случаи доначисления платы за электричество сверх норматива, выставляемой УК жильцам. С такой проблемой, например, столкнулись жители дома №20-а по улице Дмитрия Ульянова города Тулы, получившие платежные документы от управляющей организации, где произведено доначисление за 2021 год за электроэнергию, потребленную в целях содержания общего имущества. На прямую телефонную связь с представителем МКД во время заседания вышел начальник Государственной жилищной инспекции Леонид Ивченко. Он пояснил, что данный вопрос уже находится на рассмотрении и будет решен. Собственникам важно знать, что подобные факты доначислений неправомерны, если не было соответствующего решения общего собрания жильцов.

Также на штабе обсуждались вопросы, связанные с реализацией областной программы капремонта. Как проинформировал министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков, на эти цели в 2020-2021 годах направлено более 2 млрд рублей, из них свыше 530 миллионов из регионального бюджета. Несмотря на сложности, связанные с экономической ситуацией в строительной отрасли и ростом цен на материалы, удалось выполнить все взятые перед жителями обязательства и выполнить работы в полном объеме. В 2022 году работа по капремонту продолжится, в частности, по модернизации лифтового хозяйства. Замены требуют еще 126 лифтов в 53-х домах – этот объем на четверть больше, чем в прошлом году. Безусловным приоритетом также остается замена коммуникаций и кровли домов. С учетом погодных условий нынешней зимы ремонт крыш, не выдерживающих снегового настила и наледи, является наиболее актуальным. С такой проблемой, как течь кровли, например, столкнулись жильцы дома №9 по улице Демонстрации города Тулы. Крыша здесь капитально не ремонтировалась с 1969 года. Член совета МКД Вера Пучкова обратилась к специалистам проекта «Народный контроль.ЖКХ» за помощью, была проведена комиссионная оценка состояния перекрытий и сделан вывод – откладывать капремонт кровли нельзя. Представители проекта «Единой России» обратились с этой проблемой в министерство ЖКХ области, вопрос будет рассмотрен и найдены возможности для его решения.

– Законодательство предоставило гражданам правовые возможности и достаточно широкие полномочия в вопросах управления многоквартирными домами. Но, как показывает практика, не все пользуются своими правами и не все знают порядок взаимодействия с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, – отметила председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль.ЖКХ», заместитель председателя Тульской гордумы, руководитель Центра общественного контроля ЖХК Тульской области Анастасия Дементьева. – Наш проект как раз создан, чтобы помочь людям более детально и грамотно разобраться в той или иной ситуации, связанной с предоставлением услуг ЖКХ. Мы занимаемся широким спектром вопросов: это и методическая, практическая помощь в проведении собраний собственников жилья, мониторинг ремонтных работ, благоустройства, содействуем в урегулировании спорных ситуацией между жителями и управляющими организациями, в реализации проектов «Народный бюджет» и «Городская среда». Проблематика ЖКХ специфична и очень масштабна, но с помощью партийного проекта нам удается решать многие вопросы, волнующие людей.

Ежедневно с понедельника по пятницу работает телефон «горячей линии» проекта «Народный контроль.ЖКХ»: (4872) 55-57-34.

Каждую среду и пятницу специалисты ведут консультации населения в приемной проекта по адресу: город Тула, Красноармейский проспект, дом 6, корпус 2.

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