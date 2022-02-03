В Тульской области осудили преступную группировку, обвиняемую в покушении на хищение у бизнесмена 19 миллионов рублей Фото: материалы пресс-служб

Противоправная деятельность была пресечена скоординированными оперативно-разыскными мероприятиями и следственными действиями, проведенных сотрудниками УФСБ России по Тульской области в Московском и Тульском регионах.

Согласно приговору, члены преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

У всех подсудимых – различные сроки и условия отбывания наказания, согласно их причастности к вышеуказанному преступлению – от 2 до 6,5 лет.

Судебные акты вступили в законную силу.