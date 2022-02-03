Следственный комитет по Тульской области начал проверку по факту обнаружения в Щекино у уличных собак человеческой головы Фото: Алексей ФОКИН

2 февраля, днем, в городе Щекино Тульской области в районе местного рынка на глазах у гулявшей со своим псом стая одичавших собак вытащила из сугроба обглоданную человеческую голову.

Приехавшие по вызову полицейские прочесали все окрестности. Вскоре труп мужчины без головы, обглоданный животными, был найден на территории частного домовладения на улице Полевой.

Сейчас устанавливается личность погибшего. Возможно, он и есть хозяин дома. По словам соседей, тот выпивал, так что рассматривается вариант не криминальной смерти.

Региональный следственный комитет уже начал проверку в связи с обнаружением расчлененного тела.

«По факту смерти мужчины проводится процессуальную проверку, назначены необходимые экспертизы, в том числе устанавливается причина смерти и личность погибшего», - сообщают в ведомстве.

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