По данным на 3 февраля в Тульской области показатель заболеваемости коронавирусом составил 1877 человек Фото: Алексей ФОКИН

За сутки госпитализированы 149 человек. При этом выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 3 февраля, 322 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 73196 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе от COVID-19 заболели 91326 человек.

Суточная смертность составила 10 человек, а в целом с начала пандемии - 4630 жителей региона.