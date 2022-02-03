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Здоровье3 февраля 2022 8:49

По данным на 3 февраля в Тульской области показатель заболеваемости коронавирусом составил 1877 человек

Рост числа заразившихся продолжает лавинообразно расти на протяжении нескольких дней
Игорь КОПЫТОВ
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По данным на 3 февраля в Тульской области показатель заболеваемости коронавирусом составил 1877 человек

По данным на 3 февраля в Тульской области показатель заболеваемости коронавирусом составил 1877 человек

Фото: Алексей ФОКИН

За сутки госпитализированы 149 человек. При этом выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 3 февраля, 322 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 73196 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе от COVID-19 заболели 91326 человек.

Суточная смертность составила 10 человек, а в целом с начала пандемии - 4630 жителей региона.

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