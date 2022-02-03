Тульский «Арсенал» планирует обратиться в РПЛ с просьбой о рестарте чемпионата из-за вспышки коронавируса Фото: материалы пресс-служб

Сейчас в команде зафиксирована вспышка коронавируса. По этой причине в воскресенье, напомним, не состоялся матч "Арсенала" и "Акроном" из Тольятти на сборах в Турции. Вечером того же дня туляки все же сыграли товарищеский матч с "Нови-Пазаром" из Сербии. Всего с учетом замен на поле вышли 15 игроков "Арсенала".

Вспышка заболевания также зафиксирована в "Динамо", "Рубине", "Сочи" и "Уфе".

Впрочем, до матча девятнадцатого тура, где "Арсенал" должен встретиться с "Сочи", еще далеко. Встреча запланирована на 26 февраля.