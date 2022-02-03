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Звезды3 февраля 2022 6:36

Тульская учительница английского языка раскритиковала творчество Льва Толстого в соцсети

Наталия Хаимова записала соответствующий ролик в TikTok.
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская учительница английского языка раскритиковала творчество Льва Толстого в соцсети

Тульская учительница английского языка раскритиковала творчество Льва Толстого в соцсети

Фото: соцсети

Педагог заявила, что писатель незаслуженно переоценен. «Редкий писатель столь неинтересен и скучен, что его не хочется читать и перечитывать, а «Война и мир» - такая нуднятина, которая не имеет ни интересных поворотов, ни диалогов, ни монологов», — говорит Наталия Хаимова. Ссылаясь на письмо Л.Н. Толстого А.А. Фету, женщина утверждает, что сам автор тоже не был в восторге от романа и отзывался о нём как о «дребедени многословной».

Проводя более глубокий анализ женщин заявляет, что словарный состав Пушкина насчитывает около 40 тысяч слов, тогда как у Толстого не доходит и до 15 тысяч.

При более 700 тысячах подписчиков ее видео о русском классике собрало почти 5 миллионов просмотров и 800 тысяч лайков.

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