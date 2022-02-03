Ряды тульского «Арсенала» пополнились нападающим Джордже Деспотовичем Фото: материалы пресс-служб

Нападающий Джордже Деспотович, подписавший контракт с тульским "Арсеналом", будет получать три миллиона рублей месяц.

Свое решение футболист в интервью пресс-службе «Арсенала» обосновал тем, что его супруга родом из Тулы. «В "Арсенале" у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат» - заметил он.

Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года. Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. А вот в составе казанцев в прошлом сезоне серб забил 14 мячей.