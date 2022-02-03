Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт3 февраля 2022 6:13

Ряды тульского «Арсенала» пополнились нападающим Джордже Деспотовичем

Контракт 29-летнего сербского футболиста рассчитан на три года
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ряды тульского «Арсенала» пополнились нападающим Джордже Деспотовичем

Ряды тульского «Арсенала» пополнились нападающим Джордже Деспотовичем

Фото: материалы пресс-служб

Нападающий Джордже Деспотович, подписавший контракт с тульским "Арсеналом", будет получать три миллиона рублей месяц.

Свое решение футболист в интервью пресс-службе «Арсенала» обосновал тем, что его супруга родом из Тулы. «В "Арсенале" у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат» - заметил он.

Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года. Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. А вот в составе казанцев в прошлом сезоне серб забил 14 мячей.

ФутболИнтересное
0