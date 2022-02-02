2021 год с Алексеем Дюминым

22.09 - Торжественная церемония вступления Алексея Дюмина в должность Губернатора Тульской области: «Всех нас объединяет любовь к Тульской области. К нашей Родине. Мы все – одна команда. В этом наша сила и наша стабильность. Наше будущее и будущее наших детей».

Здравоохранение

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26.01 - Алексей Дюмин посетил сосудистый центр, открытый после дооснащения и ремонта на базе Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина. Он оснащен современным оборудованием, включая ангиографический комплекс. Преимущество ангиографа – в возможности одновременной диагностики и лечения сосудистых нарушений любой локализации (конечностей, головы, сердца и др.)

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23.12 – Алексей Дюмин поблагодарил военных медиков за работу в регионе. По просьбе Губернатора Алексея Дюмина и решению Министра обороны Сергея Шойгу в 2021 году в регионе, начиная с июня работали более 200 военных специалистов. В 2022 году более 150 специалистов также продолжат работу в Тульской области.

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21.12 - Алексей Дюмин посетил Центр ПЭТ/КТ-диагностики, открывшийся в Туле. Теперь каждый житель области может бесплатно пройти ПЭТ/КТ - самое эффективное на сегодня обследование для выявления онкозаболеваний. Ранее за этим нужно было ехать в другой регион.

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18.02 - Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 40 новых автомобилей. По словам главы региона, они полностью обеспечат потребность в плановой замене скорых на этот год. Автомобили имеют повышенную проходимость, что очень важно для работы в сельской местности. Благодаря обновленному автопарку удалось значительно улучшить показатели доезда на вызовы.

Образование

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21.07 - Алексей Дюмин проинспектировал ход строительства центра одаренных детей «Созвездие». В регионе уже работают два центра одаренных детей - на базе Тульской областной детской музыкальной школы имени Г.З. Райхеля и Яснополянской школы им. Л. Н. Толстого.

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26.06 - Сергей Шойгу и Алексей Дюмин поздравили с окончанием обучения первый выпуск Тульского суворовского военного училища. ТулСВУ - правопреемник Тульского суворовского военного училища, существовавшего в городе с 1944 по 1960 годы. В 2016 году, по инициативе Алексея Дюмина и благодаря решению Сергея Шойгу при поддержке Президента России Владимира Путина Суворовское военное училище в городе-герое Туле было возрождено. В сентябре в Туле открылась школа в микрорайоне «Времена года». Она рассчитана на 600 мест и вошла в состав центра образования №39.

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В сентябре в Туле открылась школа в микрорайоне «Времена года». Она рассчитана на 600 мест и вошла в состав центра образования №39.

Экономика

Впервые за всю историю уровень доходов бюджета Тульской области превысил 70 млрд руб. С Петербургского международного экономического форума тульская делегация во главе с Алексеем Дюминым привезла 26 инвестиционных соглашений на общую сумму более 150 млрд руб. Экономика Тульской области, несмотря на ковид и общую напряжённость в мире, не только сохраняет, но и укрепляет свои позиции.

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При поддержке правительства Тульской области в октябре 2021 года компанией «Щекиноазот» реализован важный этап Стратегической программы развития: дан старт производству метанола мощностью 500 тысяч тонн в год. Треть всего объема российского метанола будет производиться на территории Тульской области, а «Щекиноазот» выходит в лидеры по объемам выпуска этого продукта в России и Европе. Тема развития в регионе «большой химии» была затронута в ходе онлайн-встречи губернатора Алексея Дюмина и Президента России Владимира Путина в сентябре прошлого года. О достижениях «Щекиноазота» Алексей Геннадьевич доложил главе государства.

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03.06 - На ПМЭФ-2021 Алексей Дюмин и председатель Правления ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов подписали соглашение о создании в Тульской области крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера. Соглашение предусматривает создание кластера по переработке мясной продукции с объёмом инвестиций более 56 млрд рублей. А это около 3200 новых рабочих мест. Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Это будет крупнейший мясоперерабатывающий кластер в России», – отметил губернатор.

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16.09 - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве на территории опережающего социально-экономического развития «Алексин» логистического комплекса крупнейшего онлайн-ритейлера страны - компании Wildberries. Объем инвестиций по проекту составит более 22 млрд рублей, планируется создать около 15 тысяч новых рабочих мест. В комплексе будут работать не только алексинцы, но и жители ближайших районов.

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31.05 в ОЭЗ «Узловая» состоялась символическая закладка камня в честь начала строительства завода по переработке картофеля компании «МакКейн». Алексей Дюмин отметил, что Тульская область постоянно расширяет географию сотрудничества с зарубежными партнёрами. Сегодня дан старт крупному инвестиционному проекту канадской компании «Маккейн Фудс Рус». В ближайшем будущем здесь появится современный завод по переработке картофеля. Общий объем инвестиций – более 12 млрд рублей. На предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест.

Спорт, культура, туризм

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11.10 - В Туле состоялась торжественная церемония открытия многофункционального спортивного комплекса «Тула-Арена». Многофункциональное сооружение состоит из двух зданий, соединенных крытым переходом. В основном строении расположена площадка для соревнований по единоборствам и игровым видам спорта (волейболу, мини-футболу и гандболу). Трибуны для зрителей рассчитаны на 2000 мест. Тренировочный комплекс включает в себя 6 укомплектованных залов для единоборств (бокса, дзюдо, спортивной борьбы, самбо, рукопашного боя, восточных единоборств), раздевалки, душевые.

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10.06 – Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова в день 100-летия музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», в Музейном квартале на открытии его филиала - культурно-выставочного комплекса «Л.Н.Т.» Музейный квартал в Туле - это крупнейший межмузейный проект в новейшей истории России, связанный с восстановлением, реновацией и приспособлением для современного использования исторического центра Тулы. На сегодня в него входят 12 музеев, среди них филиалы: Государственного исторического музея, Музея-заповедника В. Д. Поленова, Музея-заповедника «Ясная Поляна», Музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия.

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06.12 - Открытие в парке «Патриот» Музея обороны Тулы. «Идея создания музея принадлежит тулякам. Мы можем с уверенностью назвать его народным. В музее создана атмосфера, которая позволяет увидеть полную картину событий Тульской оборонительной операции», – подчеркнул Алексей Дюмин на открытии. Музей стал одним из ключевых проектов в рамках празднования 80-летия героической обороны города. Площадь музея – около 3 тысяч кв. м. В нем 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплексов, более 1000 подлинных экспонатов.

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22.08 – Алексей Дюмин и легендарные хоккеисты Борис Михайлов, Алексей Касатонов, Александр Овечкин и Илья Ковальчук открыли Кубок Губернатора по хоккею. С начала сезона 2021/22 в Тульской области появилась команда высшей хоккейной лиги «АКМ». Это позволило выстроить вертикаль собственной региональной хоккейной школы, в которую также входят тульская «Академия Михайлова» из Молодежной хоккейной лиги и команда из Новомосковска, которая будет играть в НМХЛ.