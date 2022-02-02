В Туле возбуждено уголовное дело по факту травмирования 10-летней девочки льдом с крыши Фото: материалы пресс-служб

Следственным отделом по Привокзальному району Тулы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

1 февраля 2022 года 10-летняя девочка шла вдоль пятиэтажки № 58 по улице Полюсной вдоль. В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученным повреждениями подросток была госпитализирована, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователями уже проведен осмотр места происшествия. В ближайшее время будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши указанного дома от снега и наледи.

В свою очередь, прокуратура Привокзального района также проводит проверку ООО «Жилкомцентр». Ранее, 20 января, руководителю УК было внесено представление, с требованием осуществлять своевременно очистку кровли от снежных навесов и наледи, в том числе вышеуказанного многоквартирного дома.