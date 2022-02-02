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Общество2 февраля 2022 9:27

АО «Тулажелдормаш»: сплав новых технологий и опыта

Тульские машиностроители при поддержке Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» создают уникальную технику
Источник:kp.ru
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Губернатор А. Г. Дюмин и глава ОАО «РЖД» О. В. Белозёров на экспозиции группы ПТК.

Губернатор А. Г. Дюмин и глава ОАО «РЖД» О. В. Белозёров на экспозиции группы ПТК.

Путевой комплекс ЩОМ-2000 установил мировой рекорд и достиг лидерства в технологии ускоренного ремонта железнодорожных путей превосходя в четыре раза зарубежные аналоги по производительности. Сплав реального производства и науки в регионе создает инновационные технологические проекты и позволяет внедрять высокоэффективные технологии ремонтно-путевых работ.

- Сформирован план научных разработок и производства техники до 2030 года, реализация которого осуществляется в соответствии с планом внедрения технологий ремонтно-путевых работ ОАО «РЖД». Мы разрабатываем технику не имеющую аналогов на территории Евразийского союза, - рассказывает генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин.

Новая техника – сделано!

Новая техника – сделано!

Собственная разработка компании - машина для выправки и отделки пути.

Собственная разработка компании - машина для выправки и отделки пути.

Уникальная разработка группы ПТК для РЖД.

Уникальная разработка группы ПТК для РЖД.

Главная ценность завода - его люди.

Главная ценность завода - его люди.

​​​​​​​Машина для выправки и подбивки пути (ВПО-С)

​​​​​​​Машина для выправки и подбивки пути (ВПО-С)

Трудовые профессии в почете.

Трудовые профессии в почете.

Так рождается легендарная ЩОМ-2000.

Так рождается легендарная ЩОМ-2000.

Путевая машина ПЛК.

Путевая машина ПЛК.

Контракт для РЖД - разработка путевой машины ПРЛ-М - выполнен!

Контракт для РЖД - разработка путевой машины ПРЛ-М - выполнен!

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