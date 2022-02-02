Будущее сельских территорий

В регионе располагаются шесть свиноводческих ферм компании, комбикормовый завод, станция искусственного осеменения и собственная база растениеводства. За время присутствия компания инвестировала в регион 12,9 млрд рублей и выплатила более 850 млн рублей налогов.

- Наши животные в настоящее время занимают около 80% среди всего поголовья свиней в Тульской области. За 2021 год мы существенно выросли. Увеличили производство свинины в живом весе на 10 тысяч тонн и комбикормов - на 60 тысяч тонн. В планах - завершение модернизации комбикормового завода в Куркинском районе, что позволит увеличить мощность предприятия в два раза, - отметил председатель совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов.

Будущее сельских территорий

Поднимаем уровень жизни

В «АГРОЭКО» на территории Тульской области работает более 700 человек. Несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии, за год средняя зарплата сотрудников увеличилась на 12% и сейчас составляет 48 тыс. рублей.

За прошедший год корпоративная программа наставничества позволила освоить сельскохозяйственные профессии 160 новичкам. Студентов аграрных вузов и ссузов сюда привлекают на стажировки с последующим трудоустройством. Это позволяет формировать кадровый резерв не только для нужд компании, но и всего региона. Так, за 2021 год практику прошли 27 студентов.

В 2020 году в Куркино был построен комфортабельный пятиэтажный дом на 80 служебных квартир для сотрудников. Территория благоустроена: здесь есть и просторная парковка, и современные детские и спортивные комплексы, и даже площадка для выгула собак. Глава администрации Куркинского района Геннадий Калина отметил, что объект компании - это первый дом, который был построен в поселке за последние 30 лет.

Будущее сельских территорий

Развитие сельских территорий

В регионе активно работает благотворительный фонд «АГРОЭКО». Его миссия - развитие сельских территорий. За последние два года с помощью фонда было отремонтировано шесть школ Воловского, Куркинского и Ефремовского районов, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Горный, читальный зал библиотеки и здание ЗАГС в Куркино, благоустроены детская площадка и военный мемориал, приобретено оборудование в новый ледовый дворец в Ефремове. В период пандемии на средства фонда было приобретено более 7 тысяч медицинских масок и 4 тысячи костюмов для районных больниц и администраций районов Тульской области, а также продуктовые наборы для нуждающихся граждан.

Оказывается поддержка в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Куркино. Компания взяла на себя расходы по разработке проектно-сметной документации и по госэкспертизе. В 2022-ом году запланировано софинансирование строительства в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Пандемия COVID-19

Во время пандемии производственные площадки компании работали в штатном режиме, осуществляя отгрузки по плану. Обеспечивая продовольственную безопасность, сотрудники свинокомплексов работали вахтовым методом по две недели подряд. В целях защиты от коронавируса было обеспечено строгое соблюдение требований Роспотребнадзора и исключено массовое пересечение персонала. Офисные сотрудники были переведены на удаленную работу.

Благодаря оперативным мерам губернатора и правительства региона в связи с COVID-19, компания смогла в кратчайшие сроки провести массовую вакцинацию сотрудников. Коллектив «АГРОЭКО» одним из первых в области достиг отметки в 90% привитых сотрудников. Вахтовики вернулись в семьи, а темпы производства были сохранены.