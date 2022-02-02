В Туле на улице Комбайновой В Пролетарском округе утонул очередной автомобиль Фото: соцсети

О затопление улицы Комбайновой в частном секторе в районе Глушанок первая информация появилась еще на январских каникулах. Тогда ситуация разрешилась через пару дней сама – вода ушла в Щегловский ручей. А вот потом, по словам местных жителей, катаклизм стал развиваться.

Сначала несколько дней назад в водяной плен попал синий «Рено», которому удалось выбраться баз сильных потерь. Потом была история с «УАЗом». Теперь пришла очередь «вазовской классике».

Фотографии с места событий опубликовали очевидцы в соцсетях. «ВАЗ-2103» не смог преодолеть затопленный участок Комбайновой улицы. Транспортное средство затопило изнутри, вода дошла до самых сидений. Кто-то из других водителей, оказавшихся поблизости, пробил сток, и вода начала постепенно уходить.

Местные жители опасаются, что с такой дорогой к ним не смогут проехать медики.