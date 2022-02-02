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Общество2 февраля 2022 6:55

В тульском роддоме скончался новорожденный младенец

ЧП случилось на прошедшей неделе
Игорь КОПЫТОВ
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В тульском роддоме скончался новорожденный младенец

В тульском роддоме скончался новорожденный младенец

Фото: Алексей ФОКИН

Мальчик родился 24 января, а спустя 4 дня скончался от инфекции. У мальчика заподозрили пневмонию и его перевели в реанимацию. Там четырехдневный малыш скончался 28 января. Согласно официальному заключению, причиной смерти стала «неуточненная инфекция, специфичная для перинатального периода».

По заверении регионального Минздрава по данному факту будет проведено объективное расследование и дано заключение о причинах смерти и качестве оказания медицинской помощи в учреждении.

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