В тульском роддоме скончался новорожденный младенец Фото: Алексей ФОКИН

Мальчик родился 24 января, а спустя 4 дня скончался от инфекции. У мальчика заподозрили пневмонию и его перевели в реанимацию. Там четырехдневный малыш скончался 28 января. Согласно официальному заключению, причиной смерти стала «неуточненная инфекция, специфичная для перинатального периода».

По заверении регионального Минздрава по данному факту будет проведено объективное расследование и дано заключение о причинах смерти и качестве оказания медицинской помощи в учреждении.