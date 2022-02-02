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Здоровье2 февраля 2022 6:17

В Туле все сотрудники детской поликлиника на Бондаренко ушли на больничный

Прием пациентов ведется в другом медицинском учреждении
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле все сотрудники детской поликлиника на Бондаренко ушли на больничный

В Туле все сотрудники детской поликлиника на Бондаренко ушли на больничный

Фото: Алексей ФОКИН

Юных пациентов, прикрепленных к структурному подразделению Детской городской клинической больницы, расположенной на улице Бондаренко в Туле, с 1 февраля ведут врачи поликлиники №1 на улице Марата, 47.

Дело в том, что все сотрудники поликлиники на Бондаренко ушли на больничный, продолжая принимать пациентов вплоть до 31 января. Кстати, за этот день в общей сложности медики обслужили более 750 выездов на дом.

Теперь прием будет вестись на Марата, 47 с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу, а также с 09:00 до 18:00 по воскресеньям.

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