«Киреевский солепромысел»: путем уверенного роста

В мае прошлого года в Тульском регионе открылось первое отечественное предприятие полного цикла по производству соли.

Соглашение о его создании было подписано в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Первые итоги работы завода подводим вместе с директором ООО «Киреевский солепромысел» Василием Николаевичем Глушковым.

- Василий Николаевич, «Киреевский солепромысел» - одно из передовых предприятий по переработке соли в России. Ваша цель - выйти в лидеры среди российских поставщиком соли сорта «экстра» в ЦФО, за счет чего это возможно?

- Тут есть несколько факторов. «Киреевский солепромысел» является первым отечественным предприятием полного цикла. Добыча соли производится путем подземного растворения пласта каменной соли с поверхности через собственную буровую скважину. По сравнению с шахтной добычей производительность получается выше, а капитальные затраты меньше.

Второе: предприятие отличает максимальная автоматизация, начиная от добычи соляного раствора и заканчивая упаковкой готовой продукции. При этом КПД очень высокий.

Что касается выхода в лидеры по поставкам в ЦФО – это задача станет вполне решаемой с запуском II очереди производства. Решение о строительстве второй очереди уже принято, это позволит увеличить мощность производства на 160 тысяч тонн в год и создать 100 дополнительных рабочих мест.

Соглашение о создании завода в Киреевске было подписано в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Как оцениваете первые месяцы работы, что удалось сделать за этот период?

- Старт считаю вполне успешным. Сейчас у нас трудятся 182 человека. Сформирован ответственный, дружный коллектив, полностью укомплектован штат. С учетом того, что мы работаем с применением новых, во многом передовых технологий, на подбор и обучение персонала потребовалось время. Но решить эту задачу удалось, теперь на каждом отрезке производственного цикла у нас работают обученные специалисты.

За 8 месяцев мы уверенно вышли на рынок, наша продукция востребована в ЦФО. Речь идет как о пищевой соли сорта «экстра» для использования в пищевой промышленности и домашнем хозяйстве, так и о таблетированной соли сорта «экстра», использующейся для бытовых и промышленных систем умягчения воды, а также в химической промышленности.

География поставок широкая: Тульская область, столичный регион, Санкт-Петербург, Калужская, Рязанская, Орловская области, Казань и др.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

- Новое производство можно назвать экологичным?

- Вполне. Поваренная соль сорта «экстра» производится выварочным способом, он экологичен и имеет минимальное воздействие на окружающую среду. Через скважину в подземный соляной пласт закачивается вода, которая растворяет соль. Образовавшийся насыщенный рассол выкачивается на поверхность, где начинаются производственные операции по очистке, выпариванию, упаковке и складированию готового продукта. На выходе мы получаем чистейшую поваренную соль сорта «экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,8 %.

- Вы активно взаимодействуете с правительством Тульской области.

- Да, сотрудничество началось в 2017 году с подписания Соглашения о строительстве завода и продолжается до сих пор. Так как на предприятии реализован полный цикл производства, вся добавленная стоимость остается в Тульском регионе.

Предприятие реализует важный для региона принцип импортозамещения. Большая часть соли в России привозная, поэтому открытие «Киреевского солепромысла» – важное событие не только для нашей области, но и для ЦФО.

Недавно мы вошли в программу «Сделано в Тульской области», что позволит нашей продукции, выпускаемой под брендом «Тульская соль», получить преференции на рынке и дополнительное маркетинговое продвижение.

Строительство нового завода позволило решить актуальную для Киреевского района проблему – привести в порядок сразу две дороги, обеспечивающие жизнедеятельность как нашего предприятия, так и села Дедилово, деревни Медвенка и пос. Октябрьский. При поддержке правительства Тульской области и лично губернатора Алексея Дюмина за счет средств федеральной программы «Развитие сельских территорий» всего отремонтировано 13 км дорожного полотна.

Продукция ООО "Киреевский солепромысел" востребована далеко за пределами нашего региона.

- Василий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о самом процессе производства соли. Как выглядит полный цикл?

- Соляной пласт на месте нашего сегодняшнего производства сформировался еще 380 млн. лет назад! Серьезно добычей соли здесь никогда не занимались. На месте новых корпусов в 90-х годах было небольшое производство, но оно только добывало соляной раствор.

Сейчас здесь производят именно пищевую соль. Благодаря особенностям месторождения, в соли содержится малое количество примесей.

Очистка осуществляется экологичным способом с применением извести и соды.

Сам процесс добычи начинается с подачи технической воды в соляной пласт с последующим его растворением. Так получается рассол натрия хлористого. Далее с почти километровой глубины насыщенный соляной раствор поднимается на поверхность в емкость-накопитель.

Затем соляной раствор отправляется в резервуары очистки, где после 15 часов реакции частично очищенный от примесей рассол направляется в следующий резервуар. Спустя 12 часов рассол полностью очищается и отправляется на кристаллизацию.

Очищенный рассол подается в циркуляционную трубу кристаллизатора, по пути он нагревается. Из кипящего раствора в результате выпаривания образуются кристаллы. Так соль приобретает вид привычного нам белого рассыпчатого продукта.

Затем соль высушивается в сушилке и отправляется на фасовку. Из одного литра рассола получается 300 г соли.

Мы производим как рассыпчатую соль, так и таблетированную соль сорта «экстра». Последняя по своим свойствам ничем не отличается от пищевой, но в форме таблеток ее проще использовать в котельных для смягчения воды, в химической и пищевой промышленностях.

- Каковы основные задачи на 2022 год?

- Выпускать больше продукции в рамках имеющейся производственной линии: планируем увеличить производительность труда и эффективность использования энергоресурсов. Не менее важные задачи – расширение клиентской базы и географии поставок.

- Василий Николаевич, спасибо за беседу, желаем предприятию устойчивого развития и успехов!

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии по ссылке soleprom-tula.ru