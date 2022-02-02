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Общество2 февраля 2022 6:03

«Киреевский солепромысел»: путем уверенного роста

В мае прошлого года в Тульском регионе открылось первое отечественное предприятие полного цикла по производству соли
Наталья КОНОВА
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В мае прошлого года в Тульском регионе открылось первое отечественное предприятие полного цикла по производству соли.

В мае прошлого года в Тульском регионе открылось первое отечественное предприятие полного цикла по производству соли.

Соглашение о его создании было подписано в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Первые итоги работы завода подводим вместе с директором ООО «Киреевский солепромысел» Василием Николаевичем Глушковым.

- Василий Николаевич, «Киреевский солепромысел» - одно из передовых предприятий по переработке соли в России. Ваша цель - выйти в лидеры среди российских поставщиком соли сорта «экстра» в ЦФО, за счет чего это возможно?

- Тут есть несколько факторов. «Киреевский солепромысел» является первым отечественным предприятием полного цикла. Добыча соли производится путем подземного растворения пласта каменной соли с поверхности через собственную буровую скважину. По сравнению с шахтной добычей производительность получается выше, а капитальные затраты меньше.

Второе: предприятие отличает максимальная автоматизация, начиная от добычи соляного раствора и заканчивая упаковкой готовой продукции. При этом КПД очень высокий.

Что касается выхода в лидеры по поставкам в ЦФО – это задача станет вполне решаемой с запуском II очереди производства. Решение о строительстве второй очереди уже принято, это позволит увеличить мощность производства на 160 тысяч тонн в год и создать 100 дополнительных рабочих мест.

Соглашение о создании завода в Киреевске было подписано в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение о создании завода в Киреевске было подписано в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Как оцениваете первые месяцы работы, что удалось сделать за этот период?

- Старт считаю вполне успешным. Сейчас у нас трудятся 182 человека. Сформирован ответственный, дружный коллектив, полностью укомплектован штат. С учетом того, что мы работаем с применением новых, во многом передовых технологий, на подбор и обучение персонала потребовалось время. Но решить эту задачу удалось, теперь на каждом отрезке производственного цикла у нас работают обученные специалисты.

За 8 месяцев мы уверенно вышли на рынок, наша продукция востребована в ЦФО. Речь идет как о пищевой соли сорта «экстра» для использования в пищевой промышленности и домашнем хозяйстве, так и о таблетированной соли сорта «экстра», использующейся для бытовых и промышленных систем умягчения воды, а также в химической промышленности.

География поставок широкая: Тульская область, столичный регион, Санкт-Петербург, Калужская, Рязанская, Орловская области, Казань и др.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

"Тульская соль" - новый перспективный бренд нашего региона.

- Новое производство можно назвать экологичным?

- Вполне. Поваренная соль сорта «экстра» производится выварочным способом, он экологичен и имеет минимальное воздействие на окружающую среду. Через скважину в подземный соляной пласт закачивается вода, которая растворяет соль. Образовавшийся насыщенный рассол выкачивается на поверхность, где начинаются производственные операции по очистке, выпариванию, упаковке и складированию готового продукта. На выходе мы получаем чистейшую поваренную соль сорта «экстра» с содержанием хлорида натрия не менее 99,8 %.

- Вы активно взаимодействуете с правительством Тульской области.

- Да, сотрудничество началось в 2017 году с подписания Соглашения о строительстве завода и продолжается до сих пор. Так как на предприятии реализован полный цикл производства, вся добавленная стоимость остается в Тульском регионе.

Предприятие реализует важный для региона принцип импортозамещения. Большая часть соли в России привозная, поэтому открытие «Киреевского солепромысла» – важное событие не только для нашей области, но и для ЦФО.

Недавно мы вошли в программу «Сделано в Тульской области», что позволит нашей продукции, выпускаемой под брендом «Тульская соль», получить преференции на рынке и дополнительное маркетинговое продвижение.

Строительство нового завода позволило решить актуальную для Киреевского района проблему – привести в порядок сразу две дороги, обеспечивающие жизнедеятельность как нашего предприятия, так и села Дедилово, деревни Медвенка и пос. Октябрьский. При поддержке правительства Тульской области и лично губернатора Алексея Дюмина за счет средств федеральной программы «Развитие сельских территорий» всего отремонтировано 13 км дорожного полотна.

Продукция ООО "Киреевский солепромысел" востребована далеко за пределами нашего региона.

Продукция ООО "Киреевский солепромысел" востребована далеко за пределами нашего региона.

- Василий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о самом процессе производства соли. Как выглядит полный цикл?

- Соляной пласт на месте нашего сегодняшнего производства сформировался еще 380 млн. лет назад! Серьезно добычей соли здесь никогда не занимались. На месте новых корпусов в 90-х годах было небольшое производство, но оно только добывало соляной раствор.

Сейчас здесь производят именно пищевую соль. Благодаря особенностям месторождения, в соли содержится малое количество примесей.

Очистка осуществляется экологичным способом с применением извести и соды.

Сам процесс добычи начинается с подачи технической воды в соляной пласт с последующим его растворением. Так получается рассол натрия хлористого. Далее с почти километровой глубины насыщенный соляной раствор поднимается на поверхность в емкость-накопитель.

Затем соляной раствор отправляется в резервуары очистки, где после 15 часов реакции частично очищенный от примесей рассол направляется в следующий резервуар. Спустя 12 часов рассол полностью очищается и отправляется на кристаллизацию.

Очищенный рассол подается в циркуляционную трубу кристаллизатора, по пути он нагревается. Из кипящего раствора в результате выпаривания образуются кристаллы. Так соль приобретает вид привычного нам белого рассыпчатого продукта.

Затем соль высушивается в сушилке и отправляется на фасовку. Из одного литра рассола получается 300 г соли.

Мы производим как рассыпчатую соль, так и таблетированную соль сорта «экстра». Последняя по своим свойствам ничем не отличается от пищевой, но в форме таблеток ее проще использовать в котельных для смягчения воды, в химической и пищевой промышленностях.

- Каковы основные задачи на 2022 год?

- Выпускать больше продукции в рамках имеющейся производственной линии: планируем увеличить производительность труда и эффективность использования энергоресурсов. Не менее важные задачи – расширение клиентской базы и географии поставок.

- Василий Николаевич, спасибо за беседу, желаем предприятию устойчивого развития и успехов!

ООО "Киреевский солепромысел":

Тульская область, г. Киреевск, шахта "Комсомольская"

8 800 234-04-94.

Подробнее о предприятии по ссылке soleprom-tula.ru

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