"Первомайский завод ЖБИ»: Перезагрузка истории

Сейчас «Первомайский завод ЖБИ» является одним из лидеров строительной индустрии Тульской области.

Вплоть до 90-х годов прошлого века предприятие обеспечивало успешную работу ведущих строительных объединений региона.

Завод заслужил репутацию производителя добротной продукции и надежного делового партнера. Потом были два десятилетия фактической деградации. Сейчас предприятие, без сомнения, является одним из лидеров строительной индустрии Тульской области.

О нынешнем положении дел на заводе, мы беседуем с его генеральным директором Алексеем Лисицыным.

– Алексей Сергеевич, первый раз мы побывали на заводе ЖБИ в Первомайском чуть более 10 лет назад. Тогда картина тут была безрадостная… А сейчас не узнали предприятие: изменения произошли кардинальные!

Обратили внимание на чистоту в цехах, эстетику производства! Здесь теперь современное высокотехнологичное оборудование, большинство процессов автоматизировано, дышится на заводе легко, нет ощущения, что тут выпускают бетонные изделия. Отдельная тема – внешний вид рабочих: аккуратная, удобная спецодежда. Только позитивные впечатления!

– Да, именно так! За семь лет завод превратился из запущенного, совершенно не развивавшегося два десятилетия в стабильно действующее, успешное предприятие. Страшно вспомнить, что здесь было, когда мы заходили сюда в 2014 году: жизнь еле теплилась… А сейчас производство стабильно развивается, у нас масса проектов и задач, поэтому мы уверенно смотрим в будущее!

- Как оцениваете результаты работы компании в 2021 году?

- В целом, год удался весьма продуктивным, коллектив был нацелен на развитие и ответственную работу по выполнению многочисленных заказов наших клиентов. В конце года произошло событие, которое стало очень важным для предприятия: подписано соглашение с Фондом развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) о предоставлении предприятию займа (его размер - более 200 млн рублей) на проведение комплексной модернизации производства железобетонных изделий.

Это, несомненно, открывает перед нами новые перспективы для уверенного развития. Данный инвестпроект позволит предприятию создать дополнительно примерно 20 рабочих мест, заметно повысить производительность труда, увеличить объем выпускаемой продукции на 15-20% (с 40 тыс. куб. м до 50 тыс. куб. м в год, возможно, и более), приобрести современное высокотехнологичное оборудование, увеличить собственный автопарк. И еще одна цель: обеспечить надежное соответствие выпускаемой продукции современным стандартам качества.

Этот займ позволит заводу открыть новое направление: стабильно поставлять качественные бетоны и бетонные смеси на стройки и предприятия стройиндустрии региона.

– Это первая серьезная инвестиция в производство?

– Нет, это уже третий этап модернизации нашего предприятия: с 2014 года в него инвестировано около 600 млн рублей. Мы увеличили выпуск продукции в 8-10 раз. Совместный проект с ВЭБ.РФ – очередной шаг в поступательном развитии. Новые инвестиции позволят нам значительно расширить географию поставок и охватить весь Центральный Федеральный округ. Уже сегодня наша продукция направляется в Курск, Воронеж, Орел, Калугу и Москву. Теперь поставки в целый ряд других регионов станут объемнее и регулярнее. В планах: развитие системы доставки собственными средствами. Безусловно, эта внушительная инвестиция даст хороший импульс всему дальнейшему развитию!

О других проектах

– Но мы не ограничиваемся только этим проектом, – продолжает Алексей Сергеевич. – Предприятие активно работает с Фондом развития промышленности Тульской области, участвует в осуществлении его программы по повышению производительности труда.

Еще одна из наших новаций – социализация заключенных и перевоспитание их созидательным трудом. Мы в этом направлении уже больше года работаем с УФСИН Тульской области: закупаем нужную нам продукцию, производимую в колониях. В нашей компании работает спецконтингент – на сегодняшний день здесь открыт первый в ЦФО участок исправительных работ. Эта инициатива получила важную для нас поддержку со стороны губернатора Тульской области Алексея Дюмина, и мы проект настойчиво реализуем.

О продукции

– Расскажите о продукции предприятия. Как в условиях серьезной конкуренции удается оставаться в авангарде отрасли?

– Мы, в первую очередь, клиентоориентированная компания. Когда начали активно развивать завод в 2014 году, сделали главную ставку на диверсификацию производства и универсальность продукции, и сейчас наша номенклатура составляет более 500 видов различных изделий. В перечень входят: стойки для опор ЛЭП, сваи забивные с каркасным армированием, фундаментные блоки ФБС, дорожные плиты, аэродромные плиты ПАГ-14, ПАГ-18, элементы колодцев, лестничные марши, колонны, ригели, балки, нестандартные ЖБИ по чертежам заказчика, бетон и растворы различных марок.

Но основной «конек» – это, конечно, промышленное строительство. Мы поставляем нашу продукцию практически на все крупные стройки в тульском регионе: это объекты особой экономической зоны «Узловая», завода Haval, нового онкоцентра, и другие.

Среди наших заказчиков такие значительные компании, как АО «Щекиноазот», РЖД, филиал Тулэнерго ПАО «Россети Центр и Приволжье»и мн. др. Всех не перечислить…

– А что можете рассказать о жилищном строительстве?

– Возведение жилья – также наша забота. Не забываем мы и про индивидуальное строительство, сооружение социальных объектов: образовательных, медицинских, спортивных и культурных. На все, что строится в Тульской области из сборного железобетона, идет преимущественно наша продукция. Большинство зданий в новых жилых микрорайонах стоит на наших сваях.

Вы спросили, как удается оставаться в авангарде? Тут очень важно качество – надежное и стабильное! Плюс высокая ответственность за соблюдение стандартов и договорных сроков при выполнении абсолютно всех заказов. Это и есть, на мой взгляд, главные составляющие нашего успеха. Мы стараемся с честью оправдывать доверие наших клиентов.

Ну и коллектив, разумеется. Кадры как решали, так все и решают! Я имею полное право гордиться своим коллективом, нам по плечу задачи любой сложности и масштаба.

Знать свою историю

– В прошлом году заводу исполнилось 60 лет. Как отметили юбилей?

– К сожалению, пандемия не позволила нам отметить его в 2021 году. Но в июне текущего года мы планируем провести юбилейные мероприятия. Очень важно обратиться к истории и традициям, поскольку в 90-е годы была прервана связь поколений в трудовом коллективе, и сейчас мы стараемся этот пробел восполнить. Тщательно, можно сказать по крупицам, собираем сведения из прошлого нашего предприятия, изучаем материалы в архивах.

Обязательно пригласим на мероприятия ветеранов – тех, кто когда-то здесь работал и посвятил жизнь строительной отрасли. Покажем им, как модернизирован завод за последние годы и, конечно, поблагодарим за добросовестный труд. Важно показать, что мы гордимся ветеранами и дорожим традициями, воздать должное нынешним передовикам и новаторам.

Уверен: такое отношение к предприятию и людям – очень важно для успеха в созидательном бизнесе. Необходимо сохранять преемственность поколений, растить достойную смену нынешнему коллективу. Мы со взаимной пользой сотрудничаем с ТулГУ, строительными колледжами региона: приглашаем ребят к нам на практику, стараемся предоставлять им рабочие места, заинтересовывать их, в том числе материально.

Думаем сделать традиционными встречи ветеранов, нынешних тружеников и приходящей им на смену молодёжи – они будут полезны всем. Нельзя быть Иванами, не помнящими родства.

- Алексей Сергеевич, огромное спасибо за беседу, желаем предприятию устойчивого развития и реализации всего намеченного!

«Первомайский завод ЖБИ»:

Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, ул. Административная, дом 12, тел. +7 (4872)702-707, 704-733.

Подробнее о продукции по ссылке tula-gbi.ru