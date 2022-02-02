Генеральный директор АО СЗ «Внешстрой» Николай Афанасьев: Предприятие должно быть рентабельным и социально ориентированным

Генеральный директор АО СЗ «Внешстрой» Николай Афанасьев награжден серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области».

Глава региона отметил, что за достижениями и победами конкретных отраслей экономики и региона в целом в конечном итоге всегда стоят люди, работающие профессионально и с полной самоотдачей.

Серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области» награжден генеральный директор АО СЗ «Внешстрой» Николай Афанасьев, стоящий у руля компании без малого 28 лет.

Поздравить и побеседовать с Николаем Петровичем нам удалось после торжественной церемонии:

- За поздравление спасибо, награды такого уровня, безусловно, приятны и мотивируют работать еще эффективнее! Тульская земля во все времена славилась богатым человеческим потенциалом. Сегодня здесь собрались люди разных профессий и отраслей, но всех нас объединяет главное – мы со всей ответственностью трудимся на благо Тульского края и горды этим! Я благодарен губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за признание и возможность участвовать в социально важных для региона проектах. Сегодня оценена не только моя работа, но и работа всего нашего коллектива.

- «Внешстрой» ежегодно участвует в реализацию программы переселения из аварийного жилищного фонда, благодаря которой в регионе тысячи семей переехали в комфортное жилье. Что сделано в этом направлении за последний год?

- Мы выполнили все социальные программы, которые ставило перед нами руководство Тульской области. В частности, ввели в строй 152 квартиры в Кимовске – перед Новым годом в них встретили новоселье люди, ранее проживавшие в ветхом аварийном фонде. В Туле построен новый современный детский сад на 120 мест на Красноармейском проспекте, 16. Еще один важный социальный проект – завершено строительство канализационного коллектора длиной 7,5 км от Красных ворот до ул. Гончарова. Состоялся запуск трех канализационных насосных станций. В рамках программы по переселению из аварийного жилья начато строительство 2-х домов в Богородицке на 354 квартиры.

Подчеркну, что все эти важные социальные задачи мы решаем под руководством правительства Тульской области и во взаимодействии с ним.

- При стабильно большом объеме коммерческого строительства вы всегда находите возможности для реализации проектов, важных в человеческом плане.

- Потому что участие в них - одна из причин общего успеха компании. Надо понимать, что, работая только ради денег, многого не достигнешь. Надо смотреть дальше, думать, ради чего ты работаешь, что оставишь после себя.

Что касается коммерческого жилья, то вы верно отметили, объемы у нас большие. Мы продолжаем планомерно строить ЖК «Авион», уже открыты продажи квартир в домах I очереди. В прошлом году дан старт строительству нового дома в пос. Скуратово, в этом году начнем возведение жилья в Пролетарском районе.

Очень радует, что к нам в коллектив приходит талантливая молодежь. Именно профессиональный рост начинающих специалистов дает уверенность в будущем компании, в возможности решать любые задачи.