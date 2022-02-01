Александр Корякин: ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, КОГДА ЗАНИМАЕШЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

ЖК "Солнечный" - главный проект "Компании "ВИТЭСС" в 2021 году.

- Александр Владимирович, под вашим руководством «Компания «ВИТЭСС» активно участвует в долевом строительстве жилья в Туле с 2010 года. Развитие и авторитет компании – в первую очередь, ваша заслуга. Как вы пришли в строительную отрасль?

- С этой сферой моя жизнь связана уже 30 лет. С 1992 году я начал работу в агентстве недвижимости, в 1997-м создал свое агентство «Эдельвейс». В этот период детально разобрался в рынке недвижимости и понял, насколько велик в Туле дефицит комфортного современного жилья. Строительная тема интересовала меня всегда, решил, что буду строить качественное жилье. Был уверен изначально: все должно получиться, если заниматься любимым делом! Так появился «ВИТЭСС», мы начинали с малого: первым проектом было расселение и снос двухэтажного дома на ул. Николая Руднева. На этом месте компания построила свой первый 14-этажный жилой дом. Затем был 9-этажный дом на ул. Литейная, два 16-этажных дома на ул. Генерала Маргелова… В итоге за 12 лет «ВИТЭСС» построил более 120 тысяч квадратных метров жилья.

- За все время работы «Компания «ВИТЭСС» ни разу не нарушила взятые на себя обязательства. Как добиться такой стабильности?

- С самого начала мы сделали акцент на качестве строительства. За годы работы приобрели хороший опыт, но этой тенденции продолжаем следовать: тщательно выбираем подрядчиков, строительные материалы, детально работаем с проектировщиками, которых мы уже знаем и которым доверяем. В компании высококвалифицированный штат сотрудников, каждый знает свое дело на отлично. Таким образом, мы не ставим нереальные сроки, работаем спокойно, зная, что каждый построенный дом - это кирпичик нашего авторитета.

Генеральный директор компании Александр Корякин на вручении премии "Тульский бренд - 2021".

- Строительство - рынок конкурентный. В Туле реализуются десятки проектов жилой застройки. Как выделиться в этом многообразии?

- Тут важен правильный баланс: цена-качество. Мы не строим дешевое эконом-жилье, не позиционируем себя и как премиум сегмент. Работаем в нише комфортного качественного жилья. Выбираем удачное месторасположение объектов, заранее продумываем удобные планировки квартир - просторные, с большими кухнями. Компания выросла и может позволить себе заниматься перспективным направлением: комплексной застройкой территории, которая предполагает строительство не только домов, но и создание окружающей инфраструктуры. Мы строим детские и многофункциональные спортивные площадки для разных возрастов, места для отдыха, детские сады… По такому принципу возведен жилой комплекс «Солнечный» на пересечении ул. Макаренко и Седова.

- Цены на жилье выросли, пандемия не отступает, как продаются квартиры в этой ситуации?

- Пандемия спрос только увеличила. Людям в нестабильное время хочется себя зафиксировать, фундаментально закрепиться, а покупка недвижимости как раз и дает такой шанс. Поэтому многие именно сейчас реализовали планы купить квартиру, хотя, возможно, думали сделать это позднее. Это мои выводы из ситуации по продажам в ЖК «Солнечный», спрос был активным и на сегодня большинство квартир уже продано.

- Как изменился покупатель жилья за последнее время?

- Покупатель стал более требовательным и подкованным. Если раньше людей интересовали расположение, инфраструктура, сейчас они подходят к покупке более детально – интересуются, например, материалами фасадов, покрытий на детских площадках и т. д. Люди хотят жить в своей атмосфере, чтобы было комфортно во всем. Мы заранее знали об этом, поэтому строили «Солнечный» так, чтобы в какой-то степени предугадать желания и запросы клиентов.

ЖК "Солнечный" построен по принципу комплексного освоения территории.

- Чем увлекаетесь в свободное время? И вообще, оно у вас есть?

- Бывает, но очень редко. Я в этом плане счастливый человек: люблю дело, которым занимаюсь. Практически все свободное время провожу на строительных площадках, это и есть мое хобби, много уделяю внимания процессу создания жилья – от идеи до воплощения.

Никогда не против сходить на футбольный стадион, там можно выплеснуть эмоции и отвлечься от рабочих процессов.

- Александр Владимирович, спасибо за беседу. Желаем вам и «Компании «ВИТЭСС» успехов и новых амбициозных проектов, которые уже не за горами!

ООО «Компания «ВИТЭСС»:

Тула, ул. Болдина, 98, оф. 415, тел.: (4872) 77-00-55, 25-06- 03, 8 (919) 085-32-33.

Актуальная информация по наличию квартир в ЖК «Солнечный» и проектная декларация на витэсс.рф