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Здоровье1 февраля 2022 9:49

Внеплановые каникулы в Тульской области не повлияют на учебный процесс

Об этом заявила региональный министр образования Алевтина Шевелева
Игорь КОПЫТОВ
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Внеплановые каникулы в Тульской области не повлияют на учебный процесс

Внеплановые каникулы в Тульской области не повлияют на учебный процесс

Фото: Алексей ФОКИН

В учебных планах на год предусмотрено каникулярных 30 дней, поэтому сам образовательный процесс укладывается в отведенные для него сроки. Доучиваться дополнительно летом школьникам не придется.

Вместе с тем, система дополнительного образования переведена пока на дистант – опыт такой работы в регионе есть по предыдущим годам пандемии. Спортивные объекты будут принимать самостоятельные решения, согласно своим календарным планам, закрываться для посещения или нет.

Детсады продолжат работу в обычном режиме, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении.

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