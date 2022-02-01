Внеплановые каникулы в Тульской области не повлияют на учебный процесс Фото: Алексей ФОКИН

В учебных планах на год предусмотрено каникулярных 30 дней, поэтому сам образовательный процесс укладывается в отведенные для него сроки. Доучиваться дополнительно летом школьникам не придется.

Вместе с тем, система дополнительного образования переведена пока на дистант – опыт такой работы в регионе есть по предыдущим годам пандемии. Спортивные объекты будут принимать самостоятельные решения, согласно своим календарным планам, закрываться для посещения или нет.

Детсады продолжат работу в обычном режиме, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении.