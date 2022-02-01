Глава тульского Роспотребнадзора: бессимптомно переболевшие дети в статистику заболеваний коронавирусом не попадают Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным в Тульской области, в связи со сложной эпидобстановкой учебный процесс приостановлен (или введен дистант) в 1344 классах 234 школ, а также в 84 группах учреждений среднего профессионального образования региона. Занятия не посещают по причине болезни 12603 школьника - 8,9% от всего числа. 904 педагога на больничном, преимущественно по общим заболеваниям. Образовательный процесс приостановлен в 156 группах детсадов и в одном детсаду полностью.

При введении внеплановых каникул со 2 по 11 февраля предусмотрено формирование дежурных групп в случае необходимости для учеников 1-4 классов. Сейчас собираются заявки от родителей.