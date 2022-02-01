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Общество1 февраля 2022 6:10

Почти 2,5 миллиона рублей взяток получили должностные лица Тульской области за 2021 год

Такие данные приводит региональная прокуратура
Игорь КОПЫТОВ
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Почти 2,5 миллиона рублей взяток получили должностные лица Тульской области за 2021 год

Почти 2,5 миллиона рублей взяток получили должностные лица Тульской области за 2021 год

Фото: Алексей ФОКИН

В целом, год было возбуждено 318 уголовных дел. Средний размер «благодарности» составил 35 тысяч рублей. Материальный ущерб при этом составил свыше 11 млн рублей.

На взятках попадались не только чиновники, но и депутаты, адвокаты и, в частности, 16 сотрудников правоохранительных органов.

В прошлом году суды вынесли 77 приговоров по уголовным делам о коррупционных преступлениях, наказание получили 83 лица. 22 из них назначено лишение свободы на сроки от 1,5 до 8 лет, 56 – штрафы в размерах от 10 тысяч до 2 млн рублей, 3 лицам – исправительные работы.

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