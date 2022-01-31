В Тульской области зафиксировали 42 случая заражения «омикроном» Фото: Алексей ФОКИН

В регион уже поступили 200 тест-систем на новый штамм коронавируса. По состоянию на утро понедельника, 31 января, обследованы 54 пробы, из них в 42 подтвердился «омикрон».

С большой вероятностью можно сказать, что «омикрон» в Тульской области уже циркулирует, так как рост заболеваемости растет. Так, по сравнению с предыдущей неделей, прирост составил 182%. С начала уик-энда ежедневно показатель поднимается на 100 и более человек. Максимальная цифра пока 1444 диагноза за сутки.