В Тульской области нагрузка на педиатров возросла вдвое Фото: Игорь КОПЫТОВ

За прошлую неделю на 200% выросла загруженность педиатров. Прирост заболевших детей отмечен во всех районах области. Были перегруппировали работы поликлиник, основной вход - красная зона. Муниципалитеты выделили медикам дополнительно 67 машин для работы по вызовам. 23 врача из областных больниц направили в детские поликлиники по районам для усиления кадров.

Число вызовов скорой помощи увеличилось до 1900 в сутки. При этом доступность по экстренной помощи не пострадала. Ежедневно на вызовах работают 144 бригады. Несмотря на то, что есть заболевшие среди работников скорой - 160 человек - и здесь кадровый резерв еще есть.