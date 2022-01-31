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Общество31 января 2022 12:08

В Тульской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ: какие меры предпринимаются

Тема обсуждается на заседании регионального оперштаба
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ: какие меры предпринимаются

В Тульской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ: какие меры предпринимаются

Фото: Алексей ФОКИН

За неделю выявлено 17700 случаев новых случаев заболеваемости ОРВИ. 45% заболевших — дети от 7 до 14 лет.

В школах и средне-специальных учреждениях введены каникулы со 2 по 14 февраля. Детские дошкольные учреждения работают в обычном режиме.

При этом отмечается, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и написание итогового сочинения будут проведены в очном формате при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

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