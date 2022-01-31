В Тульской области вводят внеочередные каникулы для школьников и студентов ссузов Фото: Алексей ФОКИН

В связи со сложной эпидобстановкой учебный процесс приостановлен (или введен дистант) в 1344 классах 234 школ, а также в 84 группах учреждений среднего профессионального образования региона. По состоянию на 31 января занятия не посещают по причине болезни 12603 школьника - 8,9% от всего числа. 904 педагога на больничном. Образовательный процесс приостановлен в 156 группах детсадов и в одном детсаду полностью.

Для учеников 1-4 классов будут организованы дежурные группы в случае необходимости. Детсады продолжат работу в обычном режиме, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении.