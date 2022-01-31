Фанаты тульского «Арсенала» выступили против введения Fan ID Фото: материалы пресс-служб

Сообщество болельщиков тульского «Арсенала» выступило против введения «паспорта болельщика» — Fan ID. Электронный документ должен начать действовать с 1 июня 2022 года и будет необходим для посещения спортивных мероприятий. Оформить его можно через портал «Госуслуги». Fan ID предусматривает, что болельщики не смогут попасть на матчи без оформления персонифицированного цифрового документа.

Сначала закон был принят депутатами Госдумы, затем его одобрили в Совете Федерации. Окончательное решение принял президент Владимир Путин. Инициатива призвана повысить безопасность на стадионах.

Кроме туляков против «паспорта болельщика» выступили сообщества болельщиков «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Крыльев Советов», «Ростова», «Уфы» и «Локомотива». Они уже отказываются от посещения матчей своих клубов. Туляки пока на такой шаг не идут.