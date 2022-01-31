В Тульской области за минувшую неделю зарегистрировано 5522 новых случая заболевания коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

Так, коронавирусная инфекция подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 86179 случаев заболевания.

Вместе с тем, 1548 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 72269 человек.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 75 пациентов в возрасте от 32 лет до 91 года. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 4 599 человек.