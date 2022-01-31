Сбер провел лекцию для студентов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко рассказал студентам о трендах будущего, о технологиях, меняющих мир, а также об образовательных программах Сбера для студентов.

В начале лекции с приветственным словом к студентам обратился заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев:

- Примите поздравления с Днем студента! С Тульской областью и Новомосковском связано многое в моей жизни. Я учился в ТулГУ по специальности «Информационные системы в экономике». Тогда многое было по-другому: к примеру, мы искали и собирали необходимую информацию в библиотеках, а сейчас ее можно найти в два клика. Времена меняются, но студенческие годы по-прежнему остаются самыми яркими, веселыми и насыщенными. После окончания вуза я работал в Тульском отделении Сбербанка, затем был управляющим в Новомосковском отделении – у меня остались самые приятные впечатления о городе и о новомосковцах как о думающих, образованных людях. Многие сотрудники Сбера – выходцы из новомосковских и тульских вузов, которые дают качественное образование. Сбер много внимания уделяет образованию и развитию молодежи. Самый важный и нужный подарок, который Сбер дарит студентам – это новые знания и компетенции.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко в ходе лекции рассказал студентам о трендах будущего, о технологиях, меняющих мир, а также об образовательных программах Сбера для студентов:

- Сбер предлагает молодежи широкие возможности для самореализации. Студенты могут получить опыт проектной деятельности, освоить профессию будущего, научиться работать в команде, прокачать коммуникационные навыки. Бесплатный студенческий акселератор SberStudent научит молодых людей думать как предприниматели: находить перспективные идеи и доводить их до первых бизнес-результатов под руководством опытных наставников».

Детектор будущего

В честь Дня студента был создан «Детектор будущего» — проект на базе нейросети, который может помочь молодым людям определиться с направлением их профессионального развития и начать строить свою карьеру. Также на сайте проекта представлены специальные предложения и подарки для студентов от экосистемы Сбера и серия образовательных курсов. Выбор профессии — процесс, который может продолжаться всю жизнь, и для студентов вопрос выбора может быть актуален не меньше, чем для школьников. Нет ничего страшного в том, чтобы всё ещё выбирать, в то время как уже осваиваешь какую-то специальность. На странице «Детектора будущего» пользователю нужно пройти пять простых игр, соответствующих направлениям стажировок SberSeasons: анализу данных, разработке, дизайну, кибербезопасности и бизнесу.

Во время игры нейросеть просканирует эмоции пользователя и определит, когда он улыбался, хмурился, был удивлён или разочарован. В результате нейросеть сделает вывод о том, какая игра понравилась больше всего и какая вакансия в экосистеме Сбера может быть интересной.

Студенты смогут сразу подать заявку на стажировку SberSeasons на рекомендованное направление или выбрать другое.

27 января Сбер провел лекцию для студентов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Образовательные программы и конкурсы для студентов

На лендинге проекта «Детектор будущего» бесплатно доступны лучшие образовательные программы от Сбера и партнёров, которые будут полезны для студентов, а именно: курс от Сбера и Google «Как заработать на хобби. Курс для фрилансеров и самозанятых»; лекции на тему «Тренды будущего» в вузах по всей стране — от Владивостока до Калининграда — прочтут топ-менеджеры банка. Встречи со студентами пройдут в различных форматах более чем в 300 вузах страны для более чем 50 000 учащихся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Проведение лекций в честь Дня студента уже стало доброй традицией и каждый год собирает всё большую аудиторию слушателей. В Москве перед учащимися в онлайн-формате выступит заместитель Председателя Правления Сбербанка Сергей Мальцев. Он расскажет об управлении финансами и способах защиты своих накоплений;

серия лекций образовательного проекта «Карьера будущего», где эксперты Сбера, СберУниверситета и HR-специалисты сервиса Работа.ру расскажут, как успешно построить свою карьеру сегодня;

онлайн-курс по Data Science от Академии искусственного интеллекта, где можно прокачать свои навыки с нуля до возможности принимать участие в соревнованиях по ML; бесплатный курс от студенческого акселератора SberStudent. Победители акселератора получают гранты на развитие своих стартапов;

приём заявок на конкурс «Давай научим!», организованный СберОбразованием совместно с ведущими российскими вузами России: МГПУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ,

Университетом ИТМО и УрФУ. До 20 февраля 2022 года студенты и аспиранты российских высших учебных заведений могут предложить оригинальные концепции образовательных курсов по тематике навыков XXI века (цифровые компетенции, финансовая грамотность и гибкие навыки) и ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).

Авторы лучших концепций получат профессиональную помощь в оформлении и запуске своих проектов, а также смогут разместить курс на образовательном маркетплейсе от СберОбразования и делиться своими знаниями.

Специальные предложения от экосистемы Сбера

В честь праздника Сбер дарит эксклюзивные предложения для студентов от компаний экосистемы.

Промокод на 500 руб. на первый заказ от 1500 рублей от СберМегаМаркета.

Подписка для молодёжи за один рубль на три месяца от СберПрайма.

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50% скидка на три месяца связи на тарифе «Стартовый+» от Сбермобайла.

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