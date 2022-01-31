Соперник тульского «Арсенал» тольяттинский «Акрон» оштрафован за отмену товарищеского матча Фото: материалы пресс-служб

В минувшее воскресенье, буквально за час до начала товарищеский матч между «Арсеналом» и «Акроном» был отменен из-за положительных ПЦР-тестов игроков ряда игроков тульского клуба. По некоторой информации, «Арсенал» не мог вывести на поле основной состав, но готов играть вторым, однако «Акрон» отказался от матча.

Теперь, согласно договору между клубами, тольяттинцам придется выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.