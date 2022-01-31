Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт31 января 2022 6:20

Соперник тульского «Арсенал» - тольяттинский «Акрон» - оштрафован за отмену товарищеского матча

Игра утра 30 января была отменена по инициативе тольяттинского клуба
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Соперник тульского «Арсенал» тольяттинский «Акрон» оштрафован за отмену товарищеского матча

Соперник тульского «Арсенал» тольяттинский «Акрон» оштрафован за отмену товарищеского матча

Фото: материалы пресс-служб

В минувшее воскресенье, буквально за час до начала товарищеский матч между «Арсеналом» и «Акроном» был отменен из-за положительных ПЦР-тестов игроков ряда игроков тульского клуба. По некоторой информации, «Арсенал» не мог вывести на поле основной состав, но готов играть вторым, однако «Акрон» отказался от матча.

Теперь, согласно договору между клубами, тольяттинцам придется выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.

ФутболИнтересное
0