Николай Воробьев: «Единая Россия» уделяет большое внимание развитию массового спорта

В Туле открылся хоккейный турнир на Кубок регионального отделения партии "Единая Россия".

В субботу, 29 января на территории спортивной площадки стадиона «Арсенал» состоялось торжественное открытие турнира по хоккею в валенках на Кубок Тульского регионального отделения партии «Единая Россия».

Спортивное соревнование организуется в два дня, и сегодня участников ждут многочасовые баталии в рамках отборочного этапа. Завтра, в воскресенье, определятся победители состязания, и состоится церемония награждения.

Турнир проводится в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» совместно с Министерством спорта Тульской области, Федерацией хоккея Тульской области и управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы. На площадку «Арсенала» прибыли 32 команды со всех муниципальных образований региона – это представители «Единой России» и ее молодежного крыла, трудовых коллективов предприятий и организаций, любительские объединения. 20 команд представили местные отделения партии, две команды – «Молодая Гвардия» и одна – депутатов Тульской гордумы-членов фракции «Единой России».

Спортивное соревнование организуется в два дня, в субботу участников ждут многочасовые баталии в рамках отборочного этапа.

Приветствуя участников, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил:

– «Единая Россия» уделяет большое внимание развитию массового и профессионального спорта, поддержке любительских, дворовых команд. Сегодняшний турнир по хоккею в валенках отражает во многом душу нашего народа, показывает любовь жителей страны к самому популярному, национальному виду спорта. И, конечно, это праздник хорошего настроения, энергии и позитива, который так необходим в наше непростое время. Кроме этого, наши состязания – своего рода, поддержка российских олимпийцев, которые совсем скоро будут защищать честь России на зимних играх в Пекине. От всей души поздравляю всех участников с началом нашего замечательного турнира, желаю всем здоровья, успехов и победы!

Участников также тепло приветствовали министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев, глава Тулы, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева,исполнительный директор Федерации хоккея региона Николай Ивашков.

– Любое спортивное мероприятие для нашего города – настоящий праздник, – уверена Ольга Слюсарева. – Такие события демонстрируют нашу сплоченность, популяризируют здоровый образ жизни, любовь к спорту. Это очень важно.

На площадку «Арсенала» прибыли 32 команды со всех муниципальных образований региона.

Всех присутствующих, кроме основного турнира, жали активности на свежем воздухе, розыгрыши, призы, полевая кухня с ароматной кашей и горячим чаем, а также море драйва и отличное настроение.

30 января пройдут финальные игры Кубка, где определятся победители соревнований, которые разделят между собой призовой фонд от спонсора турнира - компании «Полипласт».