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Общество29 января 2022 11:12

Николай Воробьев: «Единая Россия» уделяет большое внимание развитию массового спорта

В Туле открылся хоккейный турнир на Кубок регионального отделения партии
Источник:kp.ru
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В Туле открылся хоккейный турнир на Кубок регионального отделения партии "Единая Россия".

В Туле открылся хоккейный турнир на Кубок регионального отделения партии "Единая Россия".

В субботу, 29 января на территории спортивной площадки стадиона «Арсенал» состоялось торжественное открытие турнира по хоккею в валенках на Кубок Тульского регионального отделения партии «Единая Россия».

Спортивное соревнование организуется в два дня, и сегодня участников ждут многочасовые баталии в рамках отборочного этапа. Завтра, в воскресенье, определятся победители состязания, и состоится церемония награждения.

Турнир проводится в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» совместно с Министерством спорта Тульской области, Федерацией хоккея Тульской области и управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы. На площадку «Арсенала» прибыли 32 команды со всех муниципальных образований региона – это представители «Единой России» и ее молодежного крыла, трудовых коллективов предприятий и организаций, любительские объединения. 20 команд представили местные отделения партии, две команды – «Молодая Гвардия» и одна – депутатов Тульской гордумы-членов фракции «Единой России».

Спортивное соревнование организуется в два дня, в субботу участников ждут многочасовые баталии в рамках отборочного этапа.

Спортивное соревнование организуется в два дня, в субботу участников ждут многочасовые баталии в рамках отборочного этапа.

Приветствуя участников, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил:

– «Единая Россия» уделяет большое внимание развитию массового и профессионального спорта, поддержке любительских, дворовых команд. Сегодняшний турнир по хоккею в валенках отражает во многом душу нашего народа, показывает любовь жителей страны к самому популярному, национальному виду спорта. И, конечно, это праздник хорошего настроения, энергии и позитива, который так необходим в наше непростое время. Кроме этого, наши состязания – своего рода, поддержка российских олимпийцев, которые совсем скоро будут защищать честь России на зимних играх в Пекине. От всей души поздравляю всех участников с началом нашего замечательного турнира, желаю всем здоровья, успехов и победы!

Участников также тепло приветствовали министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев, глава Тулы, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева,исполнительный директор Федерации хоккея региона Николай Ивашков.

– Любое спортивное мероприятие для нашего города – настоящий праздник, – уверена Ольга Слюсарева. – Такие события демонстрируют нашу сплоченность, популяризируют здоровый образ жизни, любовь к спорту. Это очень важно.

На площадку «Арсенала» прибыли 32 команды со всех муниципальных образований региона.

На площадку «Арсенала» прибыли 32 команды со всех муниципальных образований региона.

Всех присутствующих, кроме основного турнира, жали активности на свежем воздухе, розыгрыши, призы, полевая кухня с ароматной кашей и горячим чаем, а также море драйва и отличное настроение.

30 января пройдут финальные игры Кубка, где определятся победители соревнований, которые разделят между собой призовой фонд от спонсора турнира - компании «Полипласт».

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