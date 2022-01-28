Николай Воробьев переизбран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия»

Тульские единороссы подвели итоги работы за пять лет и определили приоритеты на предстоящий политический сезон.

В пятницу, 28 января в государственном Музее оружия прошел второй этап XXX Конференции регионального отделения «Единой России». Партийное мероприятие подвело основные политические итоги уходящего года, определило перспективы и планы на новый электоральный период. Прежде всего, эти задачи связаны с подготовкой к предстоящим в 2024 году выборам Президента Российской Федерации.

В работе Конференции приняли участие: секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, сенаторы Российской Федерации Игорь Панченко и Дмитрий Савельев, а также первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он зачитал приветственный адрес Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В нем говорится:

«На протяжении многих лет вы способствуете решению многих важнейших задач, которые стоят перед регионом и всей страной в это непростое время. Президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с представителями партии подчеркнул, что у «Единой России» есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов. Глава государства особо отметил, что незамедлительное достижение поставленных целей характеризует «Единую Россию» как ответственную и зрелую политическую силу. Это в полной мере относится и к Тульскому региональному отделению. Благодарю вас за конструктивную совместную работу с правительством Тульской области. Вы внесли значимый вклад в разработку Программы развития региона до 2026 года. Активно участвовали в заседаниях экспертных групп, высказывали предложения по всем направлениям программы. А главное – постоянно были на связи с жителями, собирали их мнения. Во многом благодаря такой слаженной работе нам удалось создать актуальный и выполнимый документ, который поможет нам совместно с жителями Тульской области достичь поставленных целей. Уверен, что «Единая Россия» продолжит контролировать реализацию Программы. Желаю вам добра и успехов!».

8 января в государственном Музее оружия прошел второй этап XXX Конференции регионального отделения «Единой России».

Информируя делегатов о работе в сфере партийного строительства, Николай Воробьев отметил, что сегодня региональная команда единороссов объединяет 22 485 членов партии и более 9300 её сторонников. На территории области действует 1126 первичных организаций, 162 лидера которых избраны впервые в 2022 году.

– Эффективность нашей работы напрямую отражают результаты голосования за кандидатов, выдвинутых партией, на выборах всех уровней, – подчеркнул Николай Юрьевич, представляя отчет президиума регионального политсовета. – Партийная оценка итогов выборов в Государственную Думу была дана в начале декабря минувшего года на заключительном этапе Съезда «Единой России». Партия победила уверенно, с солидным преимуществом и вновь доказала, что по праву является партией-лидером. За минувшие пять лет «Единая Россия» в Тульской области оставалась надежной опорой региональной власти в решении всех ключевых вопросов. Эта работа выстраивалась в рамках приоритетных партийных проектов благоустройства, создания доступной и комфортной городской среды, развития спорта, образования и медицины, адресной поддержки и решения проблем социально-незащищенных граждан.

В этот период появились и стали популярными новые социально значимые проекты: «Улыбка детства» (открыто 10 школьных стоматологических кабинетов), «Шаг к здоровью» (участниками медицинских экспресс-обследований стали около 16 тысяч человек), «Экопатруль» (ликвидированы несколько стихийных свалок, проверено качество воды в 50 родниках), «Своими глазами» (за шесть лет выездные экскурсии посетили порядка 15 тысяч человек) и многие другие. Каждый из них принес реальную пользу, сделал жизнь лучше и интереснее.

Николай Воробьев также сделал акцент на совместной работе по формированию программы социально-экономического развития Тульской области до 2026 года. По поручению губернатора Алексея Дюмина организацией экспертного обсуждения направлений программы, сбором предложений занимались депутаты-единороссы. Сразу после утверждения Программы члены депутатского корпуса приступили к ее реализации. В частности, при участии депутатов областной Думы-членов фракции «Единой России» идет работа над уникальным проектом – велохайвей «Лев Толстой». Продолжается обновление объектов городской среды, здравоохранения и образования.

Большое внимание партия уделяет волонтерскому направлению. С марта 2020 года активисты «Единой России» выполнили более 8 тысяч заявок на адресную помощь. Это доставка на дом продуктов и лекарств, выполнение бытовых просьб. При содействии депутатов всех уровней, социально ответственного бизнеса в регионе продолжается акция «Спасибо врачам», в рамках которой партия поддерживает персонал инфекционных госпиталей, их пациентов. В учреждения здравоохранения передана машина скорой помощи, более тысячи теплых курток и свыше 300 сумок для врачей, 40 холодильников для хранения антиковидной вакцины, 15 тысяч наборов с горячим питанием, более 300 тысяч единиц одноразовой посуды, свыше 100 диспенсеров и многое другое. В этом году работа по всем востребованным направлениям будет продолжена. Волонтерский корпус планирует запуск четырёх новых проектов, направленных на социальную поддержку определенных категорий граждан.

– Спасибо всем добровольцам за инициативность, чуткость, отзывчивость и доброту. Региональное отделение «Единой России» будет и впредь поддерживать проекты волонтерского центра и приложит все усилия, чтобы эта важная и нужная людям работа продолжалась, – отметил Николай Воробьев и наградил Благодарственными письмами участников движения «Мы вместе»: представителей Молодежки ОНФ, «Волонтеров-медиков» и «Молодой Гвардии Единой России».

Тайным голосованием на альтернативной основе на новый пятилетний срок полномочий избран секретарь регионального отделения «Единой России»

За сотрудничество в сфере патриотического воспитания молодежи и совместную работу в рамках празднования 80-летия героической обороны Тулы награждены активисты объединения «Волонтеры Победы». При их участии проведена акция «Диктант Победы», объединившая более 35 тысяч жителей региона, проведена работа над созданием интерактивной карты с указанием 854-х военно-мемориальных объектов. Также в ходе Конференции отмечена плодотворная работа с ведущими региональными СМИ. Говоря о предстоящих задачах в новом политическом сезоне, Николай Юрьевич подчеркнул:

– На федеральном уровне электоральный цикл будет включать выборы главы государства, в нашем регионе – муниципальные выборы, а также выборы в областную и Тульскую городскую думу. Работа предстоит масштабная и ответственная. Но это не работа ради работы. У всего, что мы делаем, есть четкие цели. «Единая Россия» – это партия, которая ориентирована на конкретного человека: его запросы, его проблемы. Решить эти проблемы – наша задача. Заботиться о тех, кто нуждается в помощи, – главный принцип деятельности. Мы не боимся ответственности, даже если приходится принимать непопулярные в данный момент решения, отдачу от которых государство получит лишь в будущем. Главное, чтобы эти решения в конечном итоге были на благо людей, региона, страны. Желаю региональной команде «Единой России», нашим сторонникам и активистам успехов и новых достижений, конечно, крепкого здоровья и удовлетворения от своей деятельности!

На Конференции также были представлены отчеты региональной общественной приемной Председателя Партии и региональной контрольной комиссии.

На основании решения XX Съезда партии «Единая Россия», в целях начала нового политического цикла была произведена кадровая ротация регионального политического совета – он обновился на 20 процентов, а также состава его президиума. Среди партийцев, впервые вошедших в состав РПС, – депутат Госдумы Надежда Школкина, главный врач ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина», депутат Тульской гордумы Ирина Рублевская, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов, глава администрации Тулы, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Миляев. Всего в состав РПС вошли 50 человек, в президиум – 14, в контрольную комиссию – 8.

Также тайным голосованием на альтернативной основе на новый пятилетний срок полномочий избран секретарь регионального отделения «Единой России». Большинством голосов делегатов Конференции им стал председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.