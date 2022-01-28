Главный педиатр Тульской области рассказал о противопоказаниях к вакцине «Спутник М» Фото: Алексей ФОКИН

Главный врач Тульской детской областной больницы и главный педиатр регионального Минздрава Дмитрий Харитонов рассказал подробности прививочной кампании для подростков от 12 до 18 лет «Спутником М».

Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов. В их состав входят рекомбинантный вектор на основе аденовируса человека 26-го и 5-го серотипа, несущих ген белка S вируса SARS-CoV-2.

Теперь, что касается прививки: порядок оформления и осмотра при прохождении вакцинации идентичен процедуре взрослого пациента.

Реакция на вакцину у детей может также быть аналогичной реакции взрослых на «Спутник V» — повышенная температура, слабость, головная боль. Проячвляться симптомы могут в течение трех суток. В противном случае лучше обратиться ко врачу.

Противопоказания тоже идентичны «Спутнику V» — острая фаза заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Только врач может оценить возможные риски.

Ну и общее: при вакцинации подросткам не выдается освобождение от школы или от уроков физкультуры. Но если у ребенка плохое самочувствие после прививки, он может не посещать школу те самые три дня.