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Общество28 января 2022 6:24

В феврале кассационный суд рассмотрит дело главы администрации Богородицкого района Тульской области

Первый кассационный суд рассмотрит жалобу на оправдательный приговор Вадиму Игонину
Игорь КОПЫТОВ
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В феврале кассационный суд рассмотрит дело главы администрации Богородицкого района Тульской области

В феврале кассационный суд рассмотрит дело главы администрации Богородицкого района Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, Игонина обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суть в том, что в ма 2018 года на игравшего возле полуразрушенного забора мальчика упала одна из бетонных секций. Подросток скончался.

Обвинение в халатности главе администрации предъявили через год. Однако в августе 2020 года Киреевский районный суд чиновника оправдал — выяснилось, что забор был снят с кадастрового учета. Осенью приговор был обжалован, но результата апелляция не принесла. Кассационный суд в мае прошлого года также повторно вынес оправдательный приговор Вадиму Игонину.

Теперь потерпевшей стороной подана очередная жалоба. Ее рассмотрение назначено на февраль.

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