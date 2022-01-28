В феврале кассационный суд рассмотрит дело главы администрации Богородицкого района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, Игонина обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суть в том, что в ма 2018 года на игравшего возле полуразрушенного забора мальчика упала одна из бетонных секций. Подросток скончался.

Обвинение в халатности главе администрации предъявили через год. Однако в августе 2020 года Киреевский районный суд чиновника оправдал — выяснилось, что забор был снят с кадастрового учета. Осенью приговор был обжалован, но результата апелляция не принесла. Кассационный суд в мае прошлого года также повторно вынес оправдательный приговор Вадиму Игонину.

Теперь потерпевшей стороной подана очередная жалоба. Ее рассмотрение назначено на февраль.