«Академия Михайлова» открывает филиал в Туле!

Теперь «Академия Михайлова» будет готовить будущих чемпионов в Туле.

Богатая инфраструктура, сильнейшие специалисты России, участие в серьезных соревнованиях... И теперь «Академия Михайлова» будет готовить будущих чемпионов в Туле! Филиал детской школы откроется совсем скоро, он будет базироваться на новой современной ледовой арене «Life Time» на улице Токарева. Пока планируется, что тульский филиал будет работать с самыми юными ребятами 2015, 2016, 2017, 2018 г.р.

Занятия и экипировка – БЕСПЛАТНО!

По всем вопросам обращаться:

8-999-781-44-87 (Волков Владислав Олегович)

8-917-983-53-35 (Милешин Виктор Павлович)

0+