Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт28 января 2022 7:00

«Академия Михайлова» открывает филиал в Туле!

Детская школа «Академии Михайлова» уже известна своей подготовкой на всю страну, а самые первые ее воспитанники уже привлекаются к выступлению в команде Молодежной хоккейной лиги
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь «Академия Михайлова» будет готовить будущих чемпионов в Туле.

Теперь «Академия Михайлова» будет готовить будущих чемпионов в Туле.

Богатая инфраструктура, сильнейшие специалисты России, участие в серьезных соревнованиях... И теперь «Академия Михайлова» будет готовить будущих чемпионов в Туле! Филиал детской школы откроется совсем скоро, он будет базироваться на новой современной ледовой арене «Life Time» на улице Токарева. Пока планируется, что тульский филиал будет работать с самыми юными ребятами 2015, 2016, 2017, 2018 г.р.

Занятия и экипировка – БЕСПЛАТНО!

По всем вопросам обращаться:

8-999-781-44-87 (Волков Владислав Олегович)

8-917-983-53-35 (Милешин Виктор Павлович)

0+

Интересное
0