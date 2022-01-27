С 27 января в связи с усилением антиковидных мер в Тульской области утверждены новые рекомендации для работодателей

В связи с усилением антиковидных мер в Тульской области утверждены новые рекомендации для работодателей Фото: Алексей ФОКИН

Так, осталось обязательным требование: на дистанционный режим должны уйти не менее 30% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих. Работодателям нужно будет разместить списки переведенных на дистант в личном кабинете системы «Работа в России».

Также рекомендовано:

перевести 50% сотрудников на удаленку;

обеспечить коллективный иммунитет против коронавируса на уровне не менее чем 80%;

если характер работы позволяет, сотрудников, привившихся первым компонентом вакцины, также рекомендуется перевести на удаленку;

освободить сотрудников, проходящих вакцинацию, от работы на два дня с сохранением зарплаты;

перевести на удаленку сотрудников 60+, имеющих хронические заболевания, в течение месяца для вакцинации против COVID-19 (при отсутствии медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, а также беременных женщин; обеспечить коллектив масками;

предусмотреть механизмы поощрения работников, прошедших вакцинацию против COVID-19.