С 27 января в Тульской области вступили в действие новые коронавирусные ограничения

С сегодняшнего дня в Тульской области вступили в действие новые коронавирусные ограничения Фото: Алексей ФОКИН

Так, в Тульской области запрещается проводить массовые мероприятия - публичные, любые развлекательные и досуговые - в ночных клубах, барах, на дискотеках, на открытых площадках, а также массовые деловые и образовательные мероприятия с участием более чем 20 человек (кроме дистанционных или тех, в которых участвуют лица с QR-кодом вакцинированного или переболевшего).

По-прежнему соблюдение масочного режима обязательно: в местах общего пользования, в торговых точках, в медицинских учреждениях, в общественном транспорте, на остановках, в музеях, заповедниках, театрах, кинотеатрах, цирке и на спортивных объектах. Туляки 60+, не прошедшие вакцинацию, должны находиться на самоизоляции, кроме случаев, когда нужно посетить больницу, сходить за продуктами в ближайший магазин или на работу (если не перевели на удаленный режим).

С 27 января по 10 февраля в ТРЦ будут закрыты детские игровые комнаты, залы, игротеки. Фуд-корты могут работать только на самовывоз и доставку. В кино, на выставках, в театрах, на спортивных мероприятиях заполняемость должна быть не более 50% от общей вместимости.

В ТРЦ не допускается несовершеннолетние без сопровождения родителей или законных представителей.

С 27 января по 10 февраля на входе в организации общепита, музеи, заповедники, театры, кинозалы, цирк, спортивные объекты посетители будут проходить термометрию. При температуре выше 37,1 градуса посещение будет невозможно.

QR-коды по-прежнему нужно предъявить для посещения музеев, заповедников, театров, кино, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов, а также для заселения в гостиницу. На дистанционный режим должны уйти не менее 30% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих. Работодателям нужно будет разместить списки переведенных на дистант в личном кабинете системы «Работа в России».