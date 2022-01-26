Сотрудники тульской редакции «Комсомолки» отмечены городскими властями

Игорь Копытов и Михаил Копаница

Корреспондент газеты «Комсомольская правда — Тула» Михаил Копаница награжден почетной грамотой главы МО г. Тула Ольги Слюсаревой за высокий профессионализм, конструктивное взаимодействие с Тульской городской Думой, творческий подход к освещению деятельности депутатского корпуса.

Корреспондент газеты «Комсомольская правда — Тула» Игорь Копытов отмечен благодарностью главы МО г. Тула Ольги Слюсаревой за вклад в развитие региональтных средств массовой информации, объективность и оперативность в освещении работы депутатского корпуса.