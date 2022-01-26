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Общество26 января 2022 12:52

Сотрудники тульской редакции «Комсомолки» отмечены городскими властями

За свой профессионализм они награждены грамотой и благодарностью
Источник:kp.ru
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Игорь Копытов и Михаил Копаница

Игорь Копытов и Михаил Копаница

Корреспондент газеты «Комсомольская правда — Тула» Михаил Копаница награжден почетной грамотой главы МО г. Тула Ольги Слюсаревой за высокий профессионализм, конструктивное взаимодействие с Тульской городской Думой, творческий подход к освещению деятельности депутатского корпуса.

Корреспондент газеты «Комсомольская правда — Тула» Игорь Копытов отмечен благодарностью главы МО г. Тула Ольги Слюсаревой за вклад в развитие региональтных средств массовой информации, объективность и оперативность в освещении работы депутатского корпуса.

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