В Тульской области 105 пар поженятся на «зеркальную» дату 22 февраля в надежде на особое счастье Фото: Игорь КОПЫТОВ

По данным областного комитета по делам записи актов гражданского состояния, на ближайшую красивую дату 02.02.2022 в Тульской области распишутся всего 34 пары, из которых 20 — в городе Туле. Гораздо больший ажиотаж ожидается 22.02.2022 — 105 брачующихся пар.

- Сейчас мы переживаем десятилетие красивых дат, - рассказала «Комсомолке» председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей Татьяна Абросимова. - Закончится оно вместе с 2031 годом. А вообще, если разбираться, красивые даты стали пользоваться особой популярностью, начиная с 7 июля 2007 года. В тот день у нас в регионе заключили браки 413 пар. И на протяжении нескольких лет повышенный интерес к этому сохранялся где-то до 2012 года. Потом наступила некоторая пауза до 20 февраля 2020 года, после которой мы и вступили в десятилетие красивых дат. Вообще же, пик ажиотажа пришелся на 2021-й. Возможно, потому что числу 21 в нумерологии приписывают свойства приносящего счастье.

- 22 февраля 2022 года — это тот редкий случай, когда и дата красивая, и потенциал энергии дня прекрасный. Идеальное время для бракосочетаний, - говорит нумеролог Мила Кузина. - Правда, не всем такая мощная дата может помочь в выстраивании долгосрочных отношений. Если семейные пары будут учиться слышать и слушать друг друга, относиться к различным семейным трудностям с легкостью и дипломатично, то такой союз обречен на долгосрочную, прочную и финансово успешную семейную жизнь. В противном случае - вечные скандалы, упреки, обвинения партнера в том, что он не соответствует тем ожиданиям, которые ему предъявлялись, и как следствие - скорый развод. Так что красивая дата - это еще не залог успешного союза двух влюбленных. Успех зависит от самих людей.

Вместе с тем, на сайтах бесплатных объявлений появились предложения о продажах регистрации браков всем желающим. Цены — от 10 тысяч до полумиллиона. Вот только стоит знать, что все это — мошенничество. Переоформить забронированную уже красивую дату на другую пару по закону нельзя. Заявления содержат персональные данные жениха и невесты, и в случае срыва торжества без уважительных причин заявление придется подавать еще раз.

Кстати, что касается тех самых 413 пар, поженившихся 07.07.2007 года, то неумолимая статистика показывает, что тотального счастья они не сыскали — по последним данным, 43% из них уже развелись.