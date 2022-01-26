В Тульскую область поступило 720 доз препарата «Спутник-М» для подростков: как вакцинироваться Фото: Алексей ФОКИН

Жители Тульской области могут записать ребенка на прививку от коронавируса в поликлинике по месту жительства на удобное время. Перед этим, как и в случае со взрослым населением, пациента на наличие противопоказаний осмотрит врач общей практики — педиатр. Для вакцинации необходимо письменное согласие одного из родителей или законного представителя ребенка.

Пока не предусмотрено «Спутник М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет распределять по массовым прививочным пунктам в торговых центрах.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак М» зарегистрирована российским Минздравом в ноябре прошлого года. «Спутник М» - это аналог «Спутника V» со сниженной в пять раз концентрацией. Прививка тоже проводится двумя компонентами.