Ольга Слюсарева: Городские власти готовы помочь молодежи раскрыть таланты Фото: материалы пресс-служб

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила 22 учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений Тулы именные стипендии администрации города.

Мэр обратилась к ребятам с приветственным словом.

– Вы не только делаете успехи в учебе, но и подтверждаете высокий статус своих учебных заведений в творческой, спортивной и интеллектуальной деятельности. Именно вы – будущее нашего города. Именные стипендии – только один из примеров поддержки школьников и студентов, стимул для дальнейшего роста, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Городские власти всегда готовы помочь молодежи раскрыть таланты, обрести уверенность в своих силах. Пусть школьные годы будут самыми яркими и счастливыми.

Глава Тулы пожелала учащимся определиться с будущим призванием и принести пользу своей семье и родному краю.

В завершение мероприятия стипендиаты посоревновались в интеллектуальной игре «Где логика».

Напомним, именные стипендии ежегодно вручаются в целях поощрения талантливой учащейся и студенческой молодежи. Студентам образовательных организаций высшего образования вручают девять тысяч рублей, студентам профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования – восемь тысяч рублей, а учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города – пять тысяч рублей.