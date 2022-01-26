А вы пробовали томаты «Вкуснотека»? Если нет, тогда вы не ели вкусные помидоры

Известно, что томат - самый популярный и универсальный овощ в кулинарии. Его неповторимый вкус и насыщенный аромат завоевали сердца людей всего мира. В большинстве блюд томат является незаменимым ингредиентом. Совершенно точно, ему нет равных. К тому же, он славится массой полезных веществ и витаминов, которые являются необходимыми для организма человека.

В мире существует более 10 тысяч сортов томата. Каждый житель России за год съедает как минимум 5 кг этого полезного овоща. И правильно! Ведь доказано, что томат – главный природный источник ликопина: антиоксиданта, необходимого для профилактики болезней сердца, сосудов и онкологии.

Беспокоит лишь вопрос о подлинности вкуса и натуральности томата, красующегося на витрине супермаркета. К сожалению, у коммерческих сортов и гибридов томата заметно утрачены вкусовые качества, а о пользе таких томатов остается лишь задумываться.

Бесспорно, овощи, выращенные своими руками, имеют колоссальное превосходство над «покупными». Мы представляем вам коллекцию лучших сортов и гибридов томата, собранную в серию семян «Вкуснотека», благодаря которой вы сможете наслаждаться безупречной гаммой вкуса и быть уверенными в том, что выращенные вами томаты не содержат вредных веществ. Все томаты из этой серии уникальны по своим внешним и вкусовым показателям.

Важно и то, что каждый томат прошел дегустационную оценку – в серию «Вкуснотека» вошли сорта и гибриды, получившие наивысшую оценку, поэтому они подарят вам истинное удовольствие и принесут пользу вашему организму.

Например, среднеспелый гибрид «Рафинад F1» рекомендуется к употреблению в свежем виде. Его крупные мясистые плоды обладают замечательным вкусом и ароматом. Масса плодов может достигать до 400 г. Плод крупный, округлой формы, плотный, слаборебристый, красной окраски с глянцевым блеском. Богат ликопином!

А вы пробовали томаты «Вкуснотека»? Если нет, тогда вы не ели вкусные помидоры

Оригинальный сорт «Медовый салют» гармонично сочетается в свежих салатах и используется для приготовления холодных соусов. Томат отличается своим насыщенным ароматом и медовым вкусом плодов. Среднеспелый сорт характеризуется необычной расцветкой плодов: золотистой с красным румянцем. Он богат витамином А, который укрепляет сосуды, повышает остроту зрения и благотворно влияет на состояние кожи. Отлично подходит для салатной нарезки и томатного сока сорт «Бизон оранжевый». Этот томат имеет превосходный вкус с хорошим балансом кислоты. Сорт является среднеспелым. Плоды плоскоокруглые, ярко-оранжевой окраски. Стоит отметить, что указанный сорт богат большим содержанием витамина С, что делает его ценным для здоровья человека. К тому же, у данного сорта самый крупный и красивый плод среди оранжевых сортов.

«Зефир в шоколаде» относится к столовым сортам. Уникальный томат наделен сочной и сладкой мякотью. Округлая форма плода выделяется необычной окраской: красно-коричневой с темно-зелеными полосами. Сорт среднеспелый, относящийся к темным сортам томатов, которые медики рекомендуют для систематического употребления с целью профилактики онкологических заболеваний. Употребление данного томата благотворно влияет на состояние сердца и сосудов.

Сорт «Желтое сердце» также рекомендуется к употреблению в свежем виде. Он крупноплодный и очень вкусный. Плоды сердцевидной формы, гладкие или слаборебристые, лимонно-желтого цвета с нежнейшей мякотью и прекрасным ароматом. Употребление данного томата благотворно влияет на кожу, волосы, ногти, снижает вред «плохого» холестерина, обеспечивает защиту от УФ лучей.

«Вкуснотека» включает в себя еще много хороших сортов и гибридов, которые стоит попробовать вырастить на своем участке, чтобы выбрать для себя наиболее приемлемые не только по вкусу, но и по урожайности.

Сахаристые на разломе, с необычайным ароматом плоды, полезные и вкусные – именно такие сорта и гибриды собраны в серию семян «Вкуснотека», которая обязательно вам понравится!