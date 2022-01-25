Куда пойти учиться: Богородицкий политехнический колледж

– Традиционно среди абитуриентов востребованы специальности «Мехатроника» и «Мобильная робототехника». Мы выполняем заказ от Министерства промышленности Тульской области - обеспечиваем кадрами основные промышленные предприятия Богородицка, где наших выпускников ждут рабочие места, достойная зарплата и хорошее социальное обеспечение.

Поэтому несмотря на то, что обучение этим специальностям требует больших усилий, ребята преимущественно выбирают именно их. А исходя из того, что оборонная промышленность страны сейчас на подъеме, наши специалисты будут широко востребованы на рынке труда РФ.

Виктор Афанасьевич Смыков

Мы работаем в соответствии с «ТОП-50» - утвержденным Правительством списком из пятидесяти наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей. В этот список, в числе прочих, входят шесть, которые можно получить в нашем образовательном учреждении. Ежегодно по возможности мы стараемся расширять список этих специальностей. Так за последние два года мы открыли набор по специальностям 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника» и 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Колледж активно сотрудничает с потенциальными работодателями. В числе деловых партнеров – ОАО «Ресурс», «Завод 423», ООО «ПП ШЭЛА», ООО «ТЗВА», ООО «Антей плюс», ООО «Световод», ООО «Альянс», ООО «Альфа». На этих предприятиях наши обучающиеся проходят производственную практику и те, кто хорошо себя зарекомендовал, получают постоянные рабочие места.

Куда пойти учиться: Богородицкий политехнический колледж

Современным профессиям и специальностям можно обучать, только используя высокотехнологичное оборудование. Поэтому колледж постоянно обновляет техническую базу. Уже имея обновленные учебные мастерские, мы в 2021году увеличили в них количество рабочих мест. Благодаря этому повысили качество образования, а именно: наши студенты продолжают занимать призовые места в чемпионатах рабочих профессий World Skills, а также получили возможность проводить демонстрационные экзамены. Для этого у нас созданы 4 площадки ЦПДЭ (Центр проведения демонстрационного экзамена). На демонстрационные экзамены мы приглашаем независимых экспертов, которые имеют сертификат эксперта на право участия в оценке результатов демонстрационного экзамена. Среди них – работодатели, заинтересованные в подборе рабочих кадров. Главными экспертами у нас являются наши преподаватели, которые прошли для этого обучение и получили сертификаты.

Куда пойти учиться: Богородицкий политехнический колледж

В штате преподавателей – только квалифицированные специалисты, которые также являются победителями чемпионатов профессионального мастерства разных уровней и гордостью колледжа. Наши преподаватели имеют возможность проходить стажировку в самых передовых научных центрах страны.

Наши обучающиеся демонстрируют высокое качество подготовки на профессиональных конкурсах как регионального, так и всероссийского уровня. Наши ребята ежегодно становятся победителями и призерами регионального чемпионата рабочих профессий World Skills в Тульской области в различных компетенциях. Так в 2021 году они получили золотую и бронзовую медали в компетенции «Электроника», серебряную медаль в компетенции «Кондитерское дело», бронзовую медаль в компетенции «Поварское дело».