Центр юридического образования и науки!

Лариса Юрьевна Казанина

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) – один из крупнейших юридических вузов страны, он входит в систему Министерства юстиции Российской Федерации.

Университет имеет 15 филиалов, в числе которых и тульский институт, который готовит квалифицированные кадры уже 26 лет. Он ведет подготовку специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.

С 2019 года ведется набор в юридический колледж института по специальности «Право и судебное администрирование». Головной вуз осуществляет отбор студентов для обучения в Военном учебном центре университета, и теперь у студентов нашего института появилась возможность освоить как гражданскую, так и военную специальность. Граждане, прошедшие обучение в Военном учебном центре, не подлежат призыву на военную службу по окончании учебного заведения. В Тульском институте проводится подготовка по следующим специальностям и направлениям: по программе среднего профессионального образования: «Право и судебное администрирование» по очной форме обучения; по программам специалитета: «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» по очной и заочной формам обучения; по направлению подготовки «Юриспруденция» по очной, очно-заочной и заочной формам обучения (бакалавриат); по направлению подготовки «Юриспруденция» по заочной форме обучения (магистратура). Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам. Мы постоянно работаем над совершенствованием образовательного процесса, улучшаем материальную базу, что создает необходимые условия для качественной подготовки студентов.

Новое в образовании

В 2022 году увеличено количество бюджетных мест для поступающих на программы высшего среднего профессионального образования.

Также всем абитуриентам будет полезно знать, что Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) ежегодно проводится олимпиада школьников «В мир права» для учащихся 7-11 классов. Олимпиаде присвоен 3-й уровень, для победителей и призеров предусмотрены следующие льготы:

Победителям и призерам 11 класса

поступление во ВГУЮ без вступительных испытаний;

100 баллов за ЕГЭ по предмету «история».

Победителям и призерам 7-9 класса

право принять участие сразу в заключительном этапе олимпиады в следующем году. Важно, что учебный процесс – это не только изучение дисциплин, но и активное участие наших студентов в различных проектах, конкурсах и олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровня. Многие из них являются победителями и призерами этих конкурсов и олимпиад.

Сегодня Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) – один из центров юридического образования и науки в Тульской области.

В настоящее время в Тульском институте обучается более 2 000 студентов. Выпускники Тульского института ВГУЮ востребованы на рынке труда и успешно применяют полученные знания, работая в Управлении Министерства юстиции по Тульской области, Прокуратуре Тульской области, следственном управлении Следственного комитета РФ по Тульской области, УМВД России по Тульской области, Росгвардии, правительстве Тульской области, судах различных уровней, в государственных и коммерческих учреждениях адвокатами и юрисконсультами, в банковской сфере, обеспечивают нотариальную деятельность в Тульской области.