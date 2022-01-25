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Общество25 января 2022 8:56

В Тульской области осуждена бывшая работница УК, по чьей вине погибли три человека

Киреевская межрайонная прокуратура признана виновной местную жительницу
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области осуждена бывшая работница УК, по чьей вине погибли три человека

В Тульской области осуждена бывшая работница УК, по чьей вине погибли три человека

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 52-летняя жительница Киреевского района, занимая должность техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в ООО «УК Единый Город», не проводила в установленном законом порядке осмотры в квартире № 6 дома № 9 по улице Советской города Болохово. При этом с целью сокрытия своего бездействия женщина составляла заведомо ложные акты о проверках по указанному адресу.

В результате в ночь с 16 на 17 марта 2021 года проживавшие в указанной квартире супружеская пара и 64-летняя женщина получили отравление окисью углерода (угарным газом) и скончались.

Подсудимая вину признала частично. Как итог суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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