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Здоровье25 января 2022 7:18

Тульские социальные учреждения готовы к переходу на вахтовый метод работы из-за коронавируса

Все учреждения полностью обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские социальные учреждения готовы к переходу на вахтовый метод работы из-за коронавируса

Тульские социальные учреждения готовы к переходу на вахтовый метод работы из-за коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Тв Тульской области находятся порядка 2,9 тысяч человек. С 18 января в заведениях для граждан пожилого возраста и инвалидов введен карантин с запретом на проход посторонних и выход проживающих. Персонал готовится к переходу на вахтовый режим работы с длиной смены в 14 дней.

На данный момент провакцинировано порядка 90% проживающих и сотрудников, в плановом порядке идет ревакцинация. Выявленных случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано.

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