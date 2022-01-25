Тульские социальные учреждения готовы к переходу на вахтовый метод работы из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Тв Тульской области находятся порядка 2,9 тысяч человек. С 18 января в заведениях для граждан пожилого возраста и инвалидов введен карантин с запретом на проход посторонних и выход проживающих. Персонал готовится к переходу на вахтовый режим работы с длиной смены в 14 дней.

На данный момент провакцинировано порядка 90% проживающих и сотрудников, в плановом порядке идет ревакцинация. Выявленных случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано.