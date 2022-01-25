Прокуратура Пролетарского района Тулы проводит проверку по факту падения с крыши рабочего Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура проводит проверку исполнения управляющей компанией ООО «Уют Дом» законодательства об охране труда при организации работ по очистки кровель крыш многоквартирных домов от снега и наледи.

Поводом послужило падение 24 января с крыши 5-этажного дома по ул. Ложевой 63-летнего работника подрядной организации, который с различными травмами доставлен в больницу.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.