Сотрудники Сбербанка защитили клиента от мошенников

Сотрудники Тульского отделения в очередной раз продемонстрировали профессионализм и неравнодушие.

Они обещают пенсионерам 100 %-ную прибыль в обмен на доверительное управление активами. Необходимо только передать на определенный счет крупную сумму денег.

18 января в офис Тульского отделения 8604/0117 (п. Ленинский) обратился пенсионер 1953 года рождения.

- Это наш постоянный клиент, - рассказывает руководитель офиса Денис Ганеев. – Он сомневался, какой талончик взять: хотел положить доллары на «торговый счет» и оформить кредит на 150 тысяч рублей. Я начал уточнять у клиента, для чего кредит, что за счет. Выяснилось, что у него на телефоне установлено приложение для инвестиций и доступ к нему имеют мошенники. Операции пока совершены не были: мошенники ожидали поступление средств на счет - и именно для этого наш клиент и пришел в отделение.

Руководитель офиса Тульского отделения 8604/0117 (п. Ленинский) Денис Ганеев.

После установления обстоятельств происходящего Денис Ганеев передал информацию в сектор противодействия мошенничеству Тульского отделения Игорю Юрьевичу Куприну, который провел с клиентом разъяснительную беседу о нецелесообразности совершения операции. Также буквально в течение 5 минут в отделение прибыл сотрудник полиции, окончательно убедивший клиента в преступном умысле мошенников.

Денис Ганеев помог удалить брокерское приложение с телефона клиента, посоветовал пенсионеру рассказать обо всем родственникам – детям, чтобы они еще раз проговорили с отцом правила безопасности в сети. И, конечно, предложил клиенту в случае любых сомнений обращаться в отделение банка.

Эта история закончилась хорошо – пенсионер не взял кредит, который пришлось бы отдавать несколько лет, он понял, что в погоне за высокой прибылью чуть не стал жертвой мошенников.

Сотрудники Тульского отделения в очередной раз продемонстрировали профессионализм и неравнодушие – помогли клиенту не попасться на удочку мошенников и сохранить деньги.

Что нужно сделать, если вам позвонили мошенники?

1. Не паникуйте. Постарайтесь успокоиться и не принимать решений сразу.

2. Ничего не делайте по инструкции звонящего.

3. Положите трубку и перезвоните на номер 900, чтобы уточнить, был ли звонок от сотрудника банка – в системе есть данные обо всех звонках.

4. Дойдите до ближайшего отделения Банка.

Напоминаем:

1. Сбербанк никогда не попросит вас перевести деньги на «безопасный» счет или установить двухфакторную защиту – ваши счета в Сбербанке надежно защищены;

2. Сбербанк никогда не попросит вас снять наличные в банкомате – так делают только мошенники;

3. Сбербанк никогда не попросит вас установить приложение для удаленной технической поддержки – в Сбербанке такого приложения нет;

4. Сбербанк никогда не попросит вас стать участником расследования или следственных мероприятий – это типичная схема мошенников;

5. Сбербанк никогда не попросит Вас зайти в личный кабинет Системы «СберБанк Онлайн» по ссылкам в письмах.

Помните, что сотрудники банка никогда не предлагают куда-либо перевести деньги, в том числе на некий «защищённый» или «брокерский» счет. Так делают только мошенники!

ПАО Сбербанк.