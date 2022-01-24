В Тульской области открылись общественные пункты экспресс-тестирования на коронавирус Фото: Алексей ФОКИН

Бесплатно сделать текст, результат которого станет известным через 15 минут, можно по следующим адресам в Туле:

в ТЦ «Гостиный двор» и Городском концертном зале - ежедневно с 14:00 до 18:00;

на Московском вокзале - по будням с 14:00 до 17:00;

возле гипермаркета «Глобус» - по выходным c 16:00 до 20:00;

возле ТЦ «Макси» - по выходным с 14:00 до 19:00.

В Новомосковске пункт тестирования один - в ТЦ «Первый» - ежедневно работает с 14:00 до 18:00.

Пройти тест в новом пункте может любой желающий здоровый человек. С температурой и явными признаками ОРВИ в пунктах не принимают. В случае, если тест покажет положительный результат, данные о заболевшем автоматически передадут в Роспотребнадзор, а больничный откроют удаленно. Сами же анализы передадут в лабораторию для уточнения диагноза.

Для прохождения тестирования из документов нужен паспорт и СНИЛС, а, чтобы не стоять в возможной очереди, анкету можно заполнить заранее, скачав ее на сайте Минздрава.